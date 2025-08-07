山形県内は7日夜遅くにかけて大雨による土砂災害に厳重な警戒が必要です。この影響でJR羽越線などの一部区間で運転を見合わせています。



山形地方気象台によりますと、5日の降り始めから7日午前5時までの各地の降水量は小国で192ミリ、酒田市大沢で109.5ミリ、飯豊町中津川で101.5ミリなどとなっています。7日午前8時30分現在、西置賜に大雨警報が出されています。

7日も雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあり、予想される1時間の降水量は多い所で60ミリ、8日午前6時までの24時間降水量は多い所で150ミリとなる見込みです。

気象台は7日夜遅くにかけて大雨による土砂災害への厳重な警戒と、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫への警戒を呼びかけています。

大雨が見込まれることから、JR羽越線は7日、特急いなほのすべて列車が運休となります。一方、羽越線の普通列車は始発から運転を見合わせていますが、酒田より北の区間では上りが午前9時ごろから、下りが正午ごろから運転を再開する予定です。また、酒田駅と鶴岡駅の間では午後5時ごろに運転を再開する予定です。奥羽線は新庄より北の区間で始発から運転を見合わせましたが、天候が回復したため午前11時ごろから運転を再開する予定です。

