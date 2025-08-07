º£¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¡×¤Çµ¯¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÂçÅ¾´¹¡½¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¶µ°é¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡½¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤Ï
¡Ö¶µ°é¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ÏÊÌ¤â¤Î¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¾ï¼±¤¬¡¢º£¤ä»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûº£¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¡×¤Çµ¯¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÂçÅ¾´¹¡½¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¶µ°é¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡½¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤Ï
Àè·î¡Ê7·î¡Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖIVS KYOTO¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºòº£¡¢µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ°é¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ß¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥à´ë¶ÈÈ¯¤Î¥¨¥Ç¥å¥Æ¥Ã¥¯¿ä¿Ê¼Ô¡¢ÃÎ°é¥¢¥×¥ê³«È¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¸½Ìò¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤Çµ¯¶È²È¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î´é¤Ö¤ì¤À¡£
Èà¤é¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ³×¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
Áý¤¨Â³¤±¤ë¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¶µ°é¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì¿´Û¾®³Ø¹»¤Î¶µÍ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´ ¶µ°éÈÇ¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëµ¯¶È²È¤Ç¤â¤¢¤ëÀµÆ¬±ÑÏÂ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¶µ°é¤ä³Ø¤Ó¤ÎÄêµÁ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½¾Íè¤Î³Ø¹»¤ä½Î¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤ë³Ø¤Ó¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×
¶âÍ»¶µ°é¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¡¢STEAMÎÎ°è¡¢²ÝÂê²ò·è»×¹Í¤Ê¤É¨¡¨¡½¾Íè¤Î³Ø¹»¶µ°é¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¡È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«È¯Åª¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹·Á¡É¤ÇÆÏ¤±¤ë¤«¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤À¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤ë¡×¨¡¨¡»Ò¤É¤â¤ÎËÜÇ½¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤¹¤ë
¶âÍ»ÃÎ¼±¤äËÉºÒ·±Îý¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥²¡¼¥à²½¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëSEGA XD¤Î°ËÆ£¿¿¿ÍCOO¤Ï¡¢¡Ö¶µ°é¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Âç¿Í¤ÎÅÔ¹ç¡×¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¡È³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤ë¡É¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³Ø¤Ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£º£¤Ï¡¢¡È¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¶µ°é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤¬¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¶µ°é¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤Ë³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦½¾Íè¤È¤ÏµÕ¤Î¥×¥í¥»¥¹¹½Â¤¤³¤½¤¬ÍýÁÛ·Á¤À¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¡×¡¢¤Ç¤â¿Æ¤«¤é¤ß¤¿¤é¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¼ÆÀ´¶
ÃÎ°é¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥ó¥¯¥·¥ó¥¯¡×¤ä¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥¡¥¤CEO¡¦ÃæÂ¼Í§¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÍ·¤Ó¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶µ°éÅª¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤È¤·¤Æ¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬À®Î©¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´°Á´¤ËÍ·¤Ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¸«¤¿¤é¤½¤ì¤¬¶µ°éÅª¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÊÌÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡Ö¿Æ¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¡×¤³¤½¤¬¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¶¯¤ß¤À¡£¥²¡¼¥à²Ý¶â¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Æ¤â¡¢¡Ö¶µ°éÅª¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª¶â¤ò½Ð¤»¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È²ÈÄíÆâ¤ÎÃÎÅª¾ÃÈñ¡É¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
²Ä½èÊ¬»þ´Ö¤è¤ê¤â¡¢¥Ï¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö²Ä½èÊ¬Àº¿À¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏË»¤·¤¤¡£Èà¤é¤Î¡È²Ä½èÊ¬»þ´Ö¡É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Î¤ä½¬¤¤»ö¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¼ñÌ£¡¢YouTube¤äSNS¤Ê¤É¤ËÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀµÆ¬¤µ¤ó¤Ï¡È²Ä½èÊ¬Àº¿À¤ò¥Ï¥Ã¥¯¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¡Öº£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤è¤¦¤Ê¡¢¡È¿´¤òÄÏ¤à¤â¤Î¡É¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð³Ø¤Ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶½Ì£¤ò³Ø½¬¤Ë¸þ¤±¤ë¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥Þ¥¤¥ó¥É¥Ï¥Ã¥¯Àß·×¡É¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½Âå¤Î³Ø¤Ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö³Ø¤Ó¡×Í×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï¥í¥ó¥°¥Æ¡¼¥ë²½¤¹¤ë
¥¨¥ó¥¿¥áÃ±ÂÎ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤È¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤¬¤½¤³¤Ë¡È¶µ°éÅªÀ®²Ì¡É¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥í¥ó¥°¥Æ¡¼¥ë¾¦ÉÊ¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡ÖÌÌÇò¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ®²Ì¡É¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤ÊÊØ±×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡È¥²¡¼¥à¤¬³Ø¤Ù¤ëÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤à¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀè¤Ë¡¢³Ø½¬À®²Ì¤ä¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¡¢²ÈÄíÆâ¤Î²ñÏÃ¤Î¼Á¤Ê¤É¡¢ÄêÎÌÅª¡¦ÄêÀÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡È¤Ä¤é¤¯¤Ê¤¤¤È¶µ°é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿
ÃÎ°é¥¢¥×¥ê³«È¯¤ò¤¹¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤Ï¼Ò²ñ¤ä¿Æ¤ÎÇ§¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¡È¥Ä¥é¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÊÙ¶¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢¸º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢·Ð¸³Åª¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×
¤½¤¦¤·¤¿¡È³Ú¤·¤¤³Ø¤Ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¼Ò²ñ¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤Î»²Æþ¤Ï½ÅÍ×¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±»Ô¾ì¤Ï½Ì¾®¤¹¤ë¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ë¤â¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«½Ð¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤Ï³Î¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ø¤Ó¤ò³Ú¤·¤à¤È¤«¡¢À¸³¶³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼´¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÄÇ½À¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¶µ°é¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡È³Ø¤ÓÄ¾¤·¡É¤ä¡ÈÃÎÅªÃµµæ¡É¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶µ°é¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤ä½Î¤ÎÈÏáÆ¤ò±Û¤¨¤¿³°Â¦¤Ë¡¢¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«³Ø¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¡È¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤ÎÎÎ°è¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿Í¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎÏ¡×¤ò¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤È´¤¯¡Ö³Ø¤Ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡½¡½¡£¼¡¤Î»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤¡Ö³Ø¤ÓÎÎ°è¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
