IMP.影⼭拓也、秋田汐梨との撮影で“トラウマ”「メンバーに話すとバカウケするんですよ」【私の彼が姉の夫になった理由】
【モデルプレス＝2025/08/07】女優の秋田汐梨、IMP.の影⼭拓也、女優の⾼⽥⾥穂が4日、都内で開催されたMBSドラマフィル枠「私の彼が姉の夫になった理由」（8月7日スタート／MBS：毎週木曜25：29〜ほか）1話先⾏上映会＆トークイベントに出席。撮影裏話を明かした。
本作は、妹・愛⼦（秋田）、愛⼦の幼馴染で恋⼈の優⾺（影山）、姉・紗栄⼦（高田）が織りなす、愛と復讐に思わずのめり込んでしまう愛憎サスペンス。
影山は、演じた優馬について、「優馬はお父さんが医者であり、その後継として自分も医者になるっていう。そして恋人もいて、すごくかっこよくて、優しくて。全部揃ってるじゃないですか。単純に、僕は原作を読ませていただいた時に、嫉妬しましたね。こんなにかっこいい人がいるんだと思ったので」とコメント。「普段の影⼭拓也っていう人物と結構ギャップがあるなあっていうのは、個人的に感じたので。原作のファンの方もたくさんいる中で、映像を見た時に、優馬っていう人物を納得してもらえるように、撮影期間中も台本をいただいた時も、ずっと優馬のことを考えていましたね」と振り返った。
また「優馬って、自分が言葉を発するお芝居よりも、受け止めて表情でお芝居するっていうのが多いのかなっていう印象もあったので。演じる上での難しさとかっていうのはありましたし、それが逆にすごく楽しくて、いい経験になったなっていうのはありましたね」とも話していた。共感できる点については「身長が高いところ」と答えて会場を沸かせつつ「出会った人をすごく大切にする方なのかなって。僕も縁を大事にしているので、そこは似ているのかなって勝手ながら思っていますね」と明かした。
秋田は撮影中のエピソードとして、声が使われないオープニングの撮影で楽しそうに笑わなければならなかったことに言及し、影山が「『俺まじで面白いエピソードあります！』みたいな感じで言ってくれて、笑わせていただいた」と回想。影山は「笑ってなかったですよ（笑）」とツッコみ、秋田は何の話なのか分からなかったと弁明した。影山は「メンバーに話すとバカウケするんですよ」としつつ、実演は自重して「激スベりしたんですよ」「トラウマですね」と回想。「これならいけると思ったんですけど、それがだめだったみたいですね。結果的にすべりましたけど、すごくいい画は撮れました」と結果オーライだった様子だった。
最後に改めてマイクを持った影山は「原作をすぐに2周してしまうくらい、本当に先が気になる、そんな楽しくて面白い作品だなと感じましたし、それぞれの愛子、優馬、紗栄⼦のキャラクターを、そのキャラクター目線で見ると、また作品の見え方が変わってくるのかなと個人的に感じたので。皆さんも何回でも見て、この『彼姉』を楽しんでいただきたいです」とアピール。そして「今流れている僕たちIMP.の『Reckless Love』がエンディングテーマソングに決まったことも本当に嬉しく思います。ありがとうございます！この『Reckless Love』と作品を、同時に楽しんでいただけたらとても光栄ですので、今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
◆影山拓也、役との共通点で会場沸かす
◆秋田汐梨、影山拓也との撮影裏話明かす
