レインボー池田、“席ガチャ”失敗に「最悪や」 隣の巨漢男性に反響「カメラ目線やん…」「お隣さんジャンボだなぁ」
お笑いコンビ・レインボーの池田直人が7日までに自身のSNSを更新。飛行機の座席事情についてつづった。
【写真】なぜカメラ目線…席ガチャに失敗したレインボー池田
池田は「最悪や」と書き出し、テンション低めの表情でカメラを見つめる自身を公開。続けて「横の席の奴 ばりデカい」と表情の理由を明かした。
そして池田の隣に座るのは体重100キロ超えの相方のジャンボたかお。窮屈そうな表情でカメラを見つめた。
この投稿には「お隣さんジャンボだなぁ」「カメラ目線やん…」「デカすぎる笑」との反響が寄せられている。
【写真】なぜカメラ目線…席ガチャに失敗したレインボー池田
池田は「最悪や」と書き出し、テンション低めの表情でカメラを見つめる自身を公開。続けて「横の席の奴 ばりデカい」と表情の理由を明かした。
そして池田の隣に座るのは体重100キロ超えの相方のジャンボたかお。窮屈そうな表情でカメラを見つめた。
この投稿には「お隣さんジャンボだなぁ」「カメラ目線やん…」「デカすぎる笑」との反響が寄せられている。