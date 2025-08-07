DeNA¡¦Åì¹î¼ù¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î5²ó6¼ºÅÀKO¡ÄóîÆ£ÌÀÍº»á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊÑ²½¤È¤Ï¡©
¡¡DeNA¤¬5¡Ý8¤Ç¹Åç¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡DeNA¤ÎÀèÈ¯¤ÏÅì¹î¼ù¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éºäÁÒ¾¸ã¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó2ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4²ó¤È5²ó¤Ë¥â¥ó¥Æ¥í¡¢ËöÊñ¾ºÂç¤Ë2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£5²ó6¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï2²ó¤È5²ó¤Ë²ÜÌ¾Ã£É×¡¢³á¸¶¹·´õ¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á3ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢6ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿óîÆ£ÌÀÍº»á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÏÓ¤Î»È¤¤Êý¡£ÏÓ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£Éª¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤¬½Ì¤ß¤³¤à¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¯ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÏÓ¤ÎÄ¥¤ê¤¬¤Ê¤¯Åê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬È¾Â®µå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈMC¤Î¹âÌÚË»á¤¬¡Ö¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Þ¤Ç¤ËÄ¾¤ëÄøÅÙ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶¸¤¤¤À¤È»×¤¦¡£±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ò½¤Àµ¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¼çÆ°ºî¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤±¤ÐÄ¾¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢º³ºÙ¤Ê¶¸¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù