±¿Á÷²ñ¼Ò¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍè¤¤¤ä¡×¢ª¹Åç¡Ö·¯¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡µ×ÊÝÎµÉ§¤ò¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤·¤¿¡È5Ñ¡É¤Î±¿
¡Ö¡Ø²Æ¤ËÍè¤¿Ê¡²¬¤Î¹â¹»À¸¤Ï¤É¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÏÃÂê¤ò¾¯¤··ëº§°ÊÁ°¤Ë¡¢µ×ÊÝÎµÉ§¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Þ¤Ç´¬¤Ìá¤·¤¿¤¤¡£
¡¡·ö²Þ¾åÅù¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤¬¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â·è¤·¤ÆÆÍ½Ð¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ÊÁ°½ñ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡£¹ñÂÎ¤Î¸©ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÃæÌîÏÂÌé¡¿Á´10²ó¤Î5²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¸å¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎDF¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿º¸Â¤ÎÇË²õÎÏ¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Êµ×ÊÝ¡Ë¡£ËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤éÃ¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ×ÊÝ¤Ï½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢Á´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â3¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢ÃÞÍÛ³Ø±à¹â¤ÎµÈ±ºÌÐÏÂ´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤â¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤ÎÂç³Ø¤«¤é¡ÖÆÃÂÔÀ¸¤Ç¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝ¤â¼þ°Ï¤â¡¢¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÍè¤¤¤ä¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤â¤¦¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿12·î¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊÖ»ö¤¬Íè¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¡¢·¯¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·ÀÌó¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¤É¤¦¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ïµ×ÊÝ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÆÍÁ³¡¢Äü¤á¤«¤±¤¿¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤¬Âó¤±¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡¿ôÆü¸å¡¢º£À¾ÏÂÃËÁí´ÆÆÄ¤¬ÃÞÍÛ³Ø±à¹â¤òË¬Ìä¡£¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë·ÀÌó¤ÏÀ°¤¤¡¢µ×ÊÝÎµÉ§¤Ï¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¹Åç¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢¸å¤ËÈà¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤ªÁ°¤¬¹Åç¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¥ë¡¼¥ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÇû¤ê¤Ç¤â¥Ä¡¼¥¿¥Ã¥Á¥ë¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢Á´Éô¥Õ¥ê¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¾¤Î¥ä¥Ä¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡×
ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿5¥»¥ó¥Á¤Îº¹
¡¡¥×¥í·ÀÌó¤Î¤È¤¡¢º£À¾Áí´ÆÆÄ¤«¤éÈà¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥Õ¥Æ¥£¤À¤·¡¢Ï©ÌÚÎ¶¼¡¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡×
¡¡Ï©ÌÚ¤Ï1996Ç¯¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤¿Ì¾º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¹¶·âÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡¢ÊÖ»ö¤¬12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤Î¾Ú¸À¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡Ö¤¢¤È¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤âºÎÍÑÏÈ¤¬1¤ÄÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¡Ê¶¯²½¤Î¿Í¤¬¡ËËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÃ¯¤«¡¢¤¤¤¤¤Î¤Ï¤ª¤é¤ó¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²¶¤Ï¡£¤½¤³¤Ç¡Ø²Æ¤ËÍè¤¿Ê¡²¬¤Î¹â¹»À¸¤Ï¤É¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ×ÊÝ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤¿¡£¸å¤ËÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÂç¾ì·¼¤À¡£
¡Ö¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ØÇØ¤¬¹â¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÂç¾ì¤Ï176¥»¥ó¥Á¡¢µ×ÊÝ¤Ï181¥»¥ó¥Á¡£5¥»¥ó¥Á¤Îº¹¤¬¡¢ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ×ÊÝ¤¬¥ì¥Õ¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢É¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èà¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µ×ÊÝÎµÉ§¤Ë¤Ï±¿¤¬¤¢¤ë¡£¾¯Ç¯¤Îº¢¡¢º¸¼ê¤Î¾®»Ø¤¬ÀéÀÚ¤ì¤«¤±¤¿¤È¤¤â¡¢¡Öº¸Â¤Î¾®»Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦°å¼Ô¤ÎÄó°Æ¤òÊì¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¤ÎÀèÀ¸¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹â¹»¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¡¢ÃÞÍÛ³Ø±à¹â¤Ø¤Î¿äÁ¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢µÈ±º´ÆÆÄ¤¬¹Åç¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡£
¡¡¤¿¤À¼Â¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬±¿¤Ï¿È¶á¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò³è¤«¤»¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡£±¿Ì¿¤Ï¤½¤³¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤è¤¯¡Ö±¿¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¦¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÀµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö±¿¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤»¤ë¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¤è¤êÀµ³Î¤Ç¤¢¤ë¡£
1Ç¯ÌÜ¤ÇFW¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È
¡¡1995Ç¯¡¢µ×ÊÝÎµÉ§¤Ï¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¡¢¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¥¼¥í¡£Åö»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡¢Ìîµå¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö1·³¡¦2·³¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÌÀ³Î¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¡¢Îý½¬¾ì¤âÊÌ¡£¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Î´ÆÆÄ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æµ×ÊÝ¤â¤Þ¤¿¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤ò¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤Ï²ÏÆâ¾¡¹¬¡£¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿²ÏÆâ´ÆÆÄ¤ÏÅö½é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ×ÊÝ¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶å½£¤ÎÌîÀ¸»ù¤¬»ý¤ÄÎà¤¤µ©¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ä¹¶·âÅª¤ÊÀ³Ê¤ò¸«¤Æ¡¢Èà¤Ï¼ã¼Ô¤ËFWÅ¾¸þ¤òÌ¿¤¸¤ë¡£1Ç¯ÌÜ¤Î²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬µ×ÊÝ¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÅö»þ¤ÎÈà¤¬ÃÎ¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤ËÆ´¤ì¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ã¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¡£1996Ç¯²Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Èà¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î¶á¤¯¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡×
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦ÃË¤¬¡¢Îò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡ÊÃæÌîÏÂÌé / Kazuya Nakano¡Ë