菅野美穂、12年ぶりゴチ登場で“ド級私生活”告白 赤楚は初挑戦「ごはん全部おいしいと思っちゃうからわかんない」
俳優の菅野美穂と赤楚衛二が、きょう7日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内企画「ゴチになります」にVIPチャレンジャーとして出演する。
【番組カット】赤楚衛二はゴチ初挑戦！緊張気味で登場
過去2回とも1位を取り、今回12年ぶりのゴチ登場となる菅野は「前回は中華だったから（値段が）わかった。今回は難しいかも」と緊張感が漂う。一方、ゴチ初登場の赤楚は「ごはん全部おいしいと思っちゃうからわかんないです」とほほ笑み、一同の笑いを誘う。果たして、食リポも値段予想も初挑戦の赤楚は自腹を回避できるのか。
バトルの舞台は田町にあるオーストラリア料理「KASA」。オーストラリア特有の食材にアジアのエッセンスをとりいれた独創的な料理が楽しめる。設定金額は2万円で自腹額は8人分で約16万円となる。増田貴久が「メニューを見てもなんだかよくわからない」というように、オリジナリティーあふれる料理には一同大苦戦。しかし、先日ピタリ賞を取った増田は「余裕ぶっこいていこうかな」と強気でオーダーする。
一方、2連敗中で後がない高橋文哉は、藁にもすがる思いで、岡村隆史がアブダビで購入した金のネックレスを身に着けて参戦。“強い味方”を手に入れたというが、これがアブダビの呪いとなる可能性もある。
今回のテーマは「熱帯夜に負けるな！夏のぐっすり快眠ゴチ」。寝苦しい夜にもおすすめの最新睡眠グッズが続々登場する。寝つきが悪いという白石麻衣は、いつでもどこでも心地よく眠れるというグッズを体験。「このままゴチもできちゃいます」という驚きの機能を紹介する。岡村、増田は大阪・関西万博に出展されている最先端グッズを体験。謎のシンクロ現象が巻き起こる。
ゲスト2人の睡眠についてのトークでは、菅野が家族の中でも暑がりということで、「〇〇で寝てます」と告白し、せいや（霜降り明星）も「ド級のエピソードですよ！」と仰天。また、赤楚は「怪談を聞きながら寝る」という意外なルーティンを告白。これを全員で体験する。
また、遅れてきたインスタブームに乗っているという菅野。話題の「今日ビジュイイじゃん」や「APT.（アパトゥ）」もモノにしているようで、隣の赤楚に向かって「アカソアカソ〜」と歌い出し、赤楚はポカンとなり、メンバーは爆笑。そんな赤楚が睡眠に良いとおすすめする骨盤ケアグッズを増田とせいやが体験すると、増田「痛い痛い痛い！」、せいや「赤楚くん、痛いよー！」と2人とももん絶する。
「ゴチ26」もいよいよ8月の中盤戦となる。ここでゴチメンバーが16万もの自腹になれば、自腹レースは大きく動くが、果たしてどうなのか。現在6位の白石と5位の小芝風花は文字通り負けられない戦い。勝負に徹しすぎるあまり小芝の鬼気迫るコメントが朝ドラのタイトルを彷彿（ほうふつ）とさせるなど、目が離せない展開となる。
