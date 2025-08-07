¹âÅÄÎ¤Êæ¡¢¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¹â°½÷¤ò±é¤¸¤ë¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë°¤¤Ìò¤¬Íè¤¿¤«¡×
¡¡7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎMBS¥É¥é¥Þ¥Õ¥£¥ëÏÈ¡Ø»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼1¡§29¡ËÂè1ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹âÅÄÎ¤Êæ¤¬ÅÐÃÅ¡£ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌò¤È¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¡ªÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤à½©ÅÄ¼®Íü¡õ±Æ»³ÂóÌé¡õ¹âÅÄÎ¤Êæ
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1ÏÃ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½©ÅÄ¼®Íü¡¢IMP.¤Î±Æ»³ÂóÌé¡¢¹âÅÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¡£ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç»þ¤Ë¶¸µ¤¤ò¸«¤»¤ë¼Ó±É»Ò¤ò±é¤¸¤¿¹âÅÄ¤¬¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Î¤ªÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î»ä¤¬Á´Á³°ã¤¦¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¶²¤í¤·¤¹¤®¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë°¤¤Ìò¤¬Íè¤¿¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌòÊÁ¤Ø¤Î¾×·â¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤â°Ìò¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤â³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤¬»ý¤Á¤¦¤ë°¤òÁ´¤ÆÅê±Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£»×¤¤¤Ã¤¤ê±é¤¸¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤«¤ï¤Ã¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À¹âÅÄ¡£ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ç±é¤Ï¤³¤Î3¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3¿Í¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤¼¤Ò¤ªÍ§Ã£¤ä¤´²ÈÂ²¤Ë¤â³È»¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¼¤ÒÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Èþºù¤»¤ê¤Ê»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼Â¼Ì²½¡£Îø¤â»Å»ö¤â½çÄ´¤À¤Ã¤¿Ëå¡¦°¦»Ò¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤¬ÆÍÁ³³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡Ä¤Ê¤¼¤«ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÎø¿Í¤À¤Ã¤¿Í¥ÇÏ¡Ê±Æ»³¡Ë¤¬»Ð¡¦¼Ó±É»Ò¡Ê¹âÅÄ¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Å»ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¼º¤¤¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÈá·à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼¡¡¹¤È°¦»Ò¤ò½±¤¦Å¸³«¤È¡¢°¦»Ò¡¦Í¥ÇÏ¡¦¼Ó±É»Ò¤ò½ä¤ë°¦¤ÈÉü½²¤Ë»×¤ï¤º¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦°¦Áþ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤è¤¦¤³¤½¡Á²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¡Á¡Ù¡ØÎ¥º§¸åÌë¡Ù¡Ø´ÎÂ¡¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ºÊ¡Ù¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿±ó»³³¨Íü¹á»á¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÄãÂÎ²¹ÃË»Ò¤Ë¤Ê¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Æ£ß·¹ÀÏÂ»á¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌò¤È¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¡ªÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤à½©ÅÄ¼®Íü¡õ±Æ»³ÂóÌé¡õ¹âÅÄÎ¤Êæ
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1ÏÃ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½©ÅÄ¼®Íü¡¢IMP.¤Î±Æ»³ÂóÌé¡¢¹âÅÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¡£ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç»þ¤Ë¶¸µ¤¤ò¸«¤»¤ë¼Ó±É»Ò¤ò±é¤¸¤¿¹âÅÄ¤¬¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Î¤ªÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î»ä¤¬Á´Á³°ã¤¦¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¶²¤í¤·¤¹¤®¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë°¤¤Ìò¤¬Íè¤¿¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌòÊÁ¤Ø¤Î¾×·â¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤â°Ìò¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤â³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤¬»ý¤Á¤¦¤ë°¤òÁ´¤ÆÅê±Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£»×¤¤¤Ã¤¤ê±é¤¸¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Èþºù¤»¤ê¤Ê»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼Â¼Ì²½¡£Îø¤â»Å»ö¤â½çÄ´¤À¤Ã¤¿Ëå¡¦°¦»Ò¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤¬ÆÍÁ³³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡Ä¤Ê¤¼¤«ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÎø¿Í¤À¤Ã¤¿Í¥ÇÏ¡Ê±Æ»³¡Ë¤¬»Ð¡¦¼Ó±É»Ò¡Ê¹âÅÄ¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Å»ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¼º¤¤¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÈá·à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼¡¡¹¤È°¦»Ò¤ò½±¤¦Å¸³«¤È¡¢°¦»Ò¡¦Í¥ÇÏ¡¦¼Ó±É»Ò¤ò½ä¤ë°¦¤ÈÉü½²¤Ë»×¤ï¤º¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦°¦Áþ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤è¤¦¤³¤½¡Á²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¡Á¡Ù¡ØÎ¥º§¸åÌë¡Ù¡Ø´ÎÂ¡¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ºÊ¡Ù¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿±ó»³³¨Íü¹á»á¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÄãÂÎ²¹ÃË»Ò¤Ë¤Ê¤Ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Æ£ß·¹ÀÏÂ»á¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£