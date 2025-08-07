¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛIMP.±Æ»³ÂóÌé¡¢½©ÅÄ¼®Íü¡õ¹âÅÄÎ¤Êæ¤È±³¤ò¸«È´¤±¤ë¤«ÂÐ·è¡ª¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î´Ú¹ñÎ¹¹Ô¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÈäÏª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£ËÜºî¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊIMP.±Æ»³ÂóÌé¡Ë
½©ÅÄ¼®Íü¡¢±Æ»³ÂóÌé¡ÊIMP.¡Ë¡¢¹âÅÄÎ¤Êæ¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù¡Ê8·î7Æü¤è¤êMBS¥É¥é¥Þ¥Õ¥£¥ëÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ë¤Î1ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬8·î4Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎTheater Mixa¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤Î3¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¡£Îø¤â»Å»ö¤â½çÄ´¤À¤Ã¤¿Ëå¡¦°¦»Ò¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤¬ÆÍÁ³³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¡£ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡Ä¤Ê¤¼¤«ÍÄÆëÀ÷¤ÇÎø¿Í¤À¤Ã¤¿Í¥ÇÏ¡Ê±Æ»³¡Ë¤¬»Ð¡¦¼Ó±É»Ò¡Ê¹âÅÄ¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£»Å»ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¼º¤¤¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÈá·à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼¡¡¹¤È°¦»Ò¤ò½±¤¦Å¸³«¤È¡¢°¦»Ò¡¦Í¥ÇÏ¡¦¼Ó±É»Ò¤ò½ä¤ë°¦¤ÈÉü½²¤Ë»×¤ï¤º¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦°¦Áþ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢½©ÅÄ¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Íð¤¹Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¶¤ê²ó¤¹Â¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÂ¦¤âÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢MC¤«¤é¡Ö¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤Ö¤È¡¢½©ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¡Ø°¦»Ò¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
±Æ»³¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤º¥á¥ó¥Ðー¤ËÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¸¶ºî¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¡Ö¡Ê¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ë¥ê¥¢¥¿¥¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¥ê¥¢¥¿¥¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¹âÅÄ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë°¤¤Ìò¤¬Íè¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤â°Ìò¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê°Ìò¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Á¤¦¤ë°¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅê±Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê±é¤¸¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢1ÏÃ¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿´ÑµÒ¤Ë¡ÖÉáÃÊ¤Î»ä¤Ï¡Ê¼Ó±É»Ò¤È¤Ï¡ËÁ´Á³°ã¤¦¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢½©ÅÄ¤Ï¡Ö°¦»Ò¤Ïº£¤Þ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¥Ô¥å¥¢¤Ê»Ò¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤«¤é¸«¤ë¤ÈÅÊ¤ß¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤âÉþ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢°¦»Ò¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¤Ê¤Î¤Ç°áÁõ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Èº£Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
±Æ»³¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬°å¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¤ò¤·¤ÆÍ¥ÇÏ¤â°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Îø¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢Á´ÉôÂ·¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã±½ã¤ËËÍ¤Ï¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤½¤³¤ÇÉáÃÊ¤Î±Æ»³ÂóÌé¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤ËÍ¥ÇÏ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤âÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤â¤º¤Ã¤ÈÍ¥ÇÏ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ó¤ÊÍ¥ÇÏ¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿±Æ»³¤Ï¡ÖÍ¥ÇÏ¤ÏÁ´ÉôÂ·¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡£¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¡Ä¡×¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë¾®À¼¤ÇÅú¤¨¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¹âÅÄ¤Ï¡Ö¼Ó±É»Ò¤Ï1ÏÃ¤«¤éßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢8ÏÃ¤Þ¤Ç¤³¤ÎÄ´»Ò¤À¤ÈË°¤¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤»¤¿¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢1¥·ー¥ó1¥·ー¥ó¡¢°ì½ï¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ø¤Î¸ý¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È°¦»Ò¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤·¡¢Í¥ÇÏ¤â¿¶¤ê²ó¤¹¥·ー¥ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢½©ÅÄ¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÈà»á¤¬·ëº§¤·¤¿¤è¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é°û¤ß¹þ¤à¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬¤¹¤´¤¯Áá¤¯¤Æ¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ç°¦»Ò¤¬¤Õ¤¿¤ê¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤Àº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¡ÊÍ¥ÇÏ¤È¼Ó±É»Ò¤È¡Ë°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÉ½¾ð¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£
±Æ»³¤Ï¡ÖÍ¥ÇÏ¤Ï¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤ª¼Çµï¤è¤ê¤â¡¢¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢É½¾ð¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢²Ã¤¨¤Æ¡Ö°¦»Ò¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ëÌÀ¤ë¤µ¤È¡¢¼Ó±É»Ò¤È·ëº§¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÎä¹ó¤µ¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤â¤½¤³¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¹âÅÄ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀµÄ¾¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¡Ø～¤À¤ï¡Ù¤È¤«¡Ø～¤è¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¸ý¸ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢3¿Í¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¡¢±Æ»³¤Ï¡ÖËÍ¤Î¾¡¼ê¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤«¤é¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¹âÅÄ¤Ï¡Ö±Æ»³¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢±Æ»³¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ó¤Ç¼¡¤ÎÆü¤Î¥Æー¥Þ¥«¥éー¤ò·è¤á¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø¼¡¤ÎÆü¡ÈÀÖ¿§¡É¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤ÇÀÖ¿§¤ÎÉþ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¡¢½©ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È¤«°áÁõ¤µ¤ó¤È¤«¤¬Â·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤³¤ì¤Ë¹âÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ò¤È¤ê¤À¤±ÍÎÉþ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ÈÈ¯°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦±Æ»³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¬È¯°Æ¤·¤¿¤Î¤ËËÍ¤âº£Æü¡¢¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤Æ¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö»ä¤Î¢þ¢þ¤¬¢þ¢þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¤½¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢±³¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤ò´ÑµÒ¤ËÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¡Ø»ä¤Î¢þ¢þ¤¬¢þ¢þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ª±³¡©ËÜÅö¡©¸«È´¤±¤ë¤«ÂÐ·è～¡ª¡ª¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¡£
¡Ö»ä¤Î¼ñÌ£¤¬¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤Î¤ªÂê¤Ë½©ÅÄ¤Ï¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë³Ú´ï¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¥É¥é¥à¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥à¿³ºº¤¬¤¢¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼«¿È¤Î¥É¥é¥à¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢²¦Æ»¤Î¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥ー¥Üー¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÎÏÀâ¡£
¡Ö»ä¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤Î¤ªÂê¤Ë±Æ»³¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¾¾°æÌ«¤È´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë·¤¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Å¹°÷¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¥µ¥¤¥º¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢27.5¤ò¡Ötwenty-seven ¤Æ¤ó¤´¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¾¾°æ¤ËÊò¤ì¤é¤ì¡¢±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö»ä¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿ÍýÍ³¡×¤Î¤ªÂê¤Ë¹âÅÄ¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÃÏ¸µ¤ÎÊ¡²¬¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¹µ¤¨¼¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿²ÙÊª¤¬¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷Ê¬Åð¤Þ¤ì¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏDS¤äºâÉÛ¡¢¥×¥ê¥¯¥éÄ¢¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö»×¤¤½Ð¤â¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢1¥õ·î¤¯¤é¤¤Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿Æ¤Ë¤â¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸å²ù¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
3¿Í¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤¿´ÑµÒ¤ÎÂ¿¿ô·è¤Ë¤è¤ê¡¢±Æ»³¤¬±³¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï½©ÅÄ¤¬±³¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Æ»³¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤È³¥²ー¥à¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤ò¸åÆü¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù¤Ï¡¢8·î7Æü¤è¤êMBS¥É¥é¥Þ¥Õ¥£¥ëÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
MBS¥É¥é¥Þ¥Õ¥£¥ë¡Ø»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù
08/07¡ÊÌÚ¡Ë¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÌÚÍË25:29～Â¾
¢¨ÊüÁ÷¶É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È
¢¨TVer¡¢MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®1½µ´Ö¤¢¤ê
¢¨FOD¸«ÊüÂê¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê
¸¶ºî¡§¡Ø»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ÙÈþºù¤»¤ê¤Ê¡Ê½ÐÈÇ¼Ò¡§¥Õ¥¡¥ó¥®¥ë¥É¡Ë
½Ð±é¡§½©ÅÄ¼®Íü¡¡±Æ»³ÂóÌé¡ÊIMP.¡Ë¡¡¹âÅÄÎ¤Êæ
ÃÓÅÄ¶©»Ö¡¡ËÌÌîÆüÆà»Ò¡¡ÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¡¡´Ý»³ÃÒ¸Ê
µÓËÜ¡§±ó»³³¨Íü¹á
´ÆÆÄ¡§Æ£ß·¹ÀÏÂ
OP¼çÂê²Î¡§Re:name¡ÖI¡Çve¡×
ED¼çÂê²Î¡§IMP.¡ÖReckless Love¡×
(C)¡Ö»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡Ø»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.mbs.jp/kareane/