猫2匹、頬寄せ合い“一体化” 眠る姿に「美しいです〜」「眼福」「家紋になれそうなレベル」いつも一緒なのか聞いた
猫2匹が“一体化”している姿がXに投稿され、表示回数87万件超え、5万「いいね！」が付く話題となっている（5日午後4時時点）。
【写真一覧】眠る姿が「美しいです〜」普段から仲良く密着している猫2匹
飼い主のDai（@daisuke_coffee）さんが、「家帰って来てソファーの上見たら‥なんか一つになってた‥」と投稿。写真には、頬を寄せて密着しながら眠る2匹の猫が写っていた。
2匹は、ヨーロピアンバーミーズの左がサニーくん（オス・3歳）、右がクラウディくん（オス・3歳）。2匹は8つ子で、兄弟だという。飼い主は「基本的にいつも一緒です、寝る時もご飯の時も遊ぶ時も…イタズラする時も一緒です」と普段の様子を話していた。
投稿を見たユーザーからは「わんわん物語のサイ、アムに見えた」「道祖神のように見えました 仲良しですね」「ちょっと仏像みたいです 厳か」とさまざまなものに見えるとのコメントのほか、「しっとりした毛並みが滑らかで美しいです〜」「くっついててなんだか可愛いですね」「眼福です...」「家紋になれそうなレベル」などのコメントが寄せられている。
【写真一覧】眠る姿が「美しいです〜」普段から仲良く密着している猫2匹
飼い主のDai（@daisuke_coffee）さんが、「家帰って来てソファーの上見たら‥なんか一つになってた‥」と投稿。写真には、頬を寄せて密着しながら眠る2匹の猫が写っていた。
2匹は、ヨーロピアンバーミーズの左がサニーくん（オス・3歳）、右がクラウディくん（オス・3歳）。2匹は8つ子で、兄弟だという。飼い主は「基本的にいつも一緒です、寝る時もご飯の時も遊ぶ時も…イタズラする時も一緒です」と普段の様子を話していた。
投稿を見たユーザーからは「わんわん物語のサイ、アムに見えた」「道祖神のように見えました 仲良しですね」「ちょっと仏像みたいです 厳か」とさまざまなものに見えるとのコメントのほか、「しっとりした毛並みが滑らかで美しいです〜」「くっついててなんだか可愛いですね」「眼福です...」「家紋になれそうなレベル」などのコメントが寄せられている。