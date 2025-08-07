◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

6日のアジアカップ初戦でシリアと対戦し、99-68で勝利した日本代表。

18得点をあげた富永啓生選手は、「初戦ということで、チームとしてもなかなかうまくかみ合わないところもあった。優勝を目指している上で、こんなような試合をしていてはダメだという前半だった」と、シリアにリードを許した前半を振り返りました。

それでも、日本は後半に逆転。「自分たちのプレーを意識してやれて、点差をひっくり返すことができて、勝利できてよかった」とコメントしました。

前半は、得意のスリーポイントを決めることができなかった富永選手。

第4クオーターでようやくスリーポイントが決まり、「前半スリーポイントが全然決まらなくて、チームに迷惑かけてしまった部分があったので、どうにか後半はというところで2本連続決めることができてよかった」と語りました。

8日のイラン戦に向けては、「グループリーグにおいてイラン戦が一番重要視されてくるところ。大事な試合になってくるので、しっかり休んで勝利できるように頑張ります」と力を込めました。