

ローカル・タウンを探索。リラックスした３人

「NHK MUSIC SPECIAL Number_i 〜唯一無二の挑戦 世界へ〜」が、 NHK総合で8月16日夜11時から放送される。

【写真】「NHK MUSIC SPECIAL Number_i」場面カット＆キービジュアル

Number_i の快進撃が止まらない。2024年、デビュー曲「GOAT」で当時日本の男性アーティストのデビューシングルとしては史上最速の記録でミュージックビデオ 1000 万回再生を突破、国内ヒットチャート１位を獲得した。その後も「BON」、「INZM」、「GOD_i」とヒット曲を連発。さらに年末には紅白歌合戦に初出場。ヒップホップをベースにしたクセになるサウンドと歌詞に、ハイレベルのダンスパフォーマンスが掛け合わさった唯一無二のグループとして高く評価された彼らは、海外メディアからも「今年飛躍する J-POP グループ」に選出されるなど、今大きな注目を浴びている。

デビュー当初から「世界進出」という明確な目標をもってグループを結成した彼らが、世界に挑むきっかけとなったのが去年5月に開催された世界最大の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」。3人はそこで初めて海外の大舞台に立ち、改めて世界への思いを強くしたという。

そんな彼らに今年、再び世界に挑むチャンスが訪れた。アメリカ・ロサンゼルスで開催された音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS LOS ANGELES 2025」（HITC）。アジアをルーツに持つアーティストが出演するこのフェスで、Number_i は今年唯一日本から招かれ、30分の単独ステージを任されたのだ。

番組では音楽フェスに挑む彼らに密着。メンバー自身が「Number_i の全てを詰め込んだ」と語るほどこだわった、今回のパフォーマンスを作り上げていく、ロサンゼルスでの最終リハーサルの様子から、現地での貴重なオフ日に 3人で出かけたローカル・タウンを探索するリラックスした彼らの様子も紹介。もちろんHITCでのヒット曲満載のパフォーマンスもたっぷりお届けする。彼らのパフォーマンスは海外の音楽ファンにどう受け止められたのか、観客のリアルな声とともにドキュメントでお伝えする。

さらに今年、世界に３人が知られるきっかけとなった、中国出身の世界的アーティスト、ジャクソン・ワンとのコラボレーションも取材。世界で１億を超えるＳＮＳ総フォロワー数を持ち、アメリカの音楽チャートにもランクインするジャクソンと作った楽曲のミュージックビデオの撮影に潜入。互いにリスペクトし、アジアから世界を目指す２組の交流の様子も紹介する。

さらに番組の最後には、最新曲「未確認領域」を今回だけのスペシャルな演出でスタジオパフォーマンスする。【番組情報】「NHK MUSIC SPECIAL Number_i 〜唯一無二の挑戦 世界へ〜」 放送予定【放 送】 8月16日（土）夜 11時00分〜11時44分 ＜総合＞ ※NHKプラスで同時配信・1 週間見逃し配信【出演】Number_i、ジャクソン・ワン【語り】河西健吾