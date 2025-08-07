

『#８月31日の夜が来るまえに。』キービジュアル

NHKハートネットTV『#８月31日の夜が来るまえに。』が、８月19日夜８時からNHK Eテレで放送される。また30日（NHK-R1 夜10時05分〜）はラジオ番組、そして31日（NHK Eテレ 夜８時00分〜）もテレビ生放送で届ける。MCは尾崎世界観（クリープハイプ）。ゲストにあの、佐倉綾音らが出演する。

夏休みの終わりが近づくゆううつな８月下旬、「学校に行きたくない」「生きるのがつらい」と悩む10代の声を受け止めてきたプロジェクト『＃８月31日の夜に。』2017年に始まり、９年目となる今年の夏の終わりも、10代のみんなとともに過ごす。

８月19日はテレビ生放送とライブ配信、30日はラジオ番組、そして31日もテレビ生放送でお届け。友だちや家族関係の悩み、自分を好きになれない苦しさ…10代から寄せられた声を、今年で３年目となるMCの尾崎世界観（ミュージシャン・作家）をはじめ、ゲストと受け止め、語り合う。さらに今年は、ホームページで「街明かりをともす」ボタンを押すことで、セットの背景にある街の明かりをともすことができるという参加の仕方も。

さまざまな形で10代のみなさんの「居場所」となることを目指す。【MC 尾崎世界観（クリープハイプ）コメント】

誰かの気持ちに寄り添うことの途方もなさ。せめてそれを精一杯感じることが、自分の役割だと思っています。メッセージを送ってくれる方もいれば、言葉にはせず、じっと見ているだけの方もいると思います。そんな「届かなかった声」まで聞こえてくるような放送にしたいと思っています。【ゲスト:佐倉綾音（声優）コメント】８月19日、８月30日出演 不登校だった当時の自分のリアルな思いなどをお伝えして、まさに今しんどい方達が耳を傾けようと思ってもらえるきっかけになればいいと思います。すべてのあり方を否定せず関わっていきたいです。【ゲスト】あの（アーティスト）８月31日 出演坂口涼太郎（俳優）８月19日、８月31日出演ぺえ（タレント）８月19日、８月31日出演東畑開人（臨床心理士）８月30日 出演◆【生放送】 #８月31日の夜が来るまえに。 ＜NHK Eテレ＞

８月19日（火）夜８時00分〜８時29分＊放送後も23時頃までインターネットでライブ配信予定◆尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ ＜NHK R1＞ ８月30日（土）夜10時05分〜10時55分◆【生放送】 ＃８月３１日の夜に。 ＜NHK Eテレ＞８月31日（日）夜８時00分〜９時00分◆さらに、他の番組でも関連したテーマを紹介・週刊情報チャージ！チルシル 「知ってる？第３の居場所」＜NHK総合＞ ８月30日（土）午前９時00分〜９時30分・おとなりさんはなやんでる。選「子どもに『死にたい』と言われたら」＜NHK Eテレ＞ ８月28日（木） 夜８時00分〜８時29分