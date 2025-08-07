本拠地カージナルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投、打者としては3回に逆転の39号2ランを放った。最後は4者連続三振で締め、米実況席も「ホームランを打って、4回で8奪三振！」と大興奮だった。

初回、外野陣の2つの好守と見逃し三振で3者凡退に抑えた大谷。2回も2三振を奪い、3人で終わらせた。3回、先頭のウォーカーの打球は二塁手ロハスの頭上へ高々と上がったが、太陽でボールを見失ったのかキャッチできず、不運なヒットとなった。2死三塁から1番ドノバンの意表を突くセーフティーバントで失点。しかし、続くヘレラを空振り三振に抑えた。

その裏。1死二塁で打席に立つと、左中間スタンドへ打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離440フィート（約134メートル）の特大39号2ランを弾き返した。メジャー通算1000安打も達成。自らを援護すると、4回は3者連続三振で締めた。

リアル二刀流の真骨頂を見せた活躍に、米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況席も大興奮だった。実況のジョー・デービス氏は「ホームランを打って、4回で8奪三振！」と絶叫。解説を務めた通算204勝右腕のオーレル・ハーシュハイザー氏は「3奪三振で4回を終わらせた。パーフェクトではなかったかもしれないが、ショウヘイの邪魔をできたのは太陽だけだった」と称えた。



（THE ANSWER編集部）