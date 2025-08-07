秋田汐梨（22）IMP.影山拓也（28）高田里穂（30）がこのほど、トリプル主演するMBSドラマ「私の彼が姉の夫になった理由」（7日放送開始、木曜深夜1時29分）第1話先行上映＆トークイベントに出席した。

同作は漫画家美桜せりな氏による同名作の実写化。1人の男性を巡る姉妹の愛憎と秘密を描くラブサスペンス。秋田は彼氏と優しい姉に囲まれて幸せな日々を送っていた妹宮田愛子、影山は愛子の恋人吉村雄馬、高田は愛子の姉紗栄子を演じる。

第1話では、愛子が昏睡（こんすい）状態に陥ってる間に、愛子の恋人雄馬と紗栄子が結婚する。紗栄子役の高田は冒頭、「普段の私は全然違うということを分かって、帰ってもらえたらなと思います」と苦笑いを浮かべた。

これまでも悪役を演じてきた。それでも「ついにここまで絵に書いたような悪役が…」とし、「自分が持てる悪役を全て投影して演じた」と胸を張った。

一方、秋田は演じる愛子を「今までどうやって生きてきたのだろうって思うくらいピュア」とした。自分が昏睡状態中に恋人が姉と結婚しても、すぐさま受け入れる。「『いや、聞くでしょう！』って思った」というと、「台本を読んでもどこで受け入れたかが分からなくて、それを表現するのが難しかった」と振り返った。

影山は演じる雄馬を「全部そろっていて嫉妬した」という。「普段の影山拓也とギャップがあると感じたので、原作ファンが映像で納得してもらえるようにと、ずっと考えていた」と明かした。また、「愛子や紗栄子を受け止めて表情で答えるのが難しくもあり、楽しかった」と話した。

秋田は「8話まであって、最後の最後までどうなるのか分からないので、ぜひ最後まで楽しんでください」とした。

影山は「ボク自身、原作を2周してしまうくらい先が気になる作品」とし、「それぞれのキャラ目線で見え方が変わるので、何度も見て欲しいです」。また、エンディング曲がIMP.「Reckless Love」であり、「曲も同時に楽しんでいただけたら光栄です」。

高田は「主演は3人だけど、幾重にも重なる人間ドラマを最後までお楽しみいただき、みなさんで盛り上げてください」と訴えた。