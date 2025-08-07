»ö¸ÎÂ¿È¯Ž¢Ì¾ºå¹ñÆ»Ž£Ä¶´í¸±¤Ê¤Î¤Ë"ÃæÅÓÈ¾Ã¼"¤ÊÌõ
¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÌ¾ºå¹ñÆ»¡×¡£¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Îò»ËÅª·Ð°Þ¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§Hiroko¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¥¢¥«¥ó¤ä¤Ä¤«¤â¡Ä¡×¡¡»õ¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¡Ö¦¸¥«¡¼¥Ö¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦¥À¥á¤À¤³¤ì¡×¤È²¿ÅÙ¤â»à¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÆ»¤¬¡¢»°½Å¥¨¥ê¥¢¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¡ÖÌ¾ºå¹ñÆ»¡×¤À¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾Î¦¸¥«¡¼¥Ö¤ä¡¢Å·¸õ¤¬µÞÊÑ¤·¤ä¤¹¤¤ÇØ·Ê¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤é¡¢Ì¾ºå¹ñÆ»¤Ï¤Ê¤¼¹âÂ®Æ»Ï©¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ºÇ½é¤«¤é¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»ÅÍÍ¡¦¹¤µ¤Ç·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ö¸Î¤ä½ÂÂÚ¤ÎÈ¯À¸¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¨¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
<¹âÂ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¾ºå¹ñÆ»¡¡¤Ê¤¼¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¤Ë¡©
Æ»¤Î±Ø¡¡¿Ë¥Æ¥é¥¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢Ì¾ºå¹ñÆ»¤ÎÎò»Ë¤ò³«Àß¤·¤¿Å¸¼¨Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ì¾ºå¹ñÆ»¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¾ð¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢Ì¾¸Å²°·÷¤È´ØÀ¾¤ò·ë¤Ö¡ÖÌ¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡×¤¬¡¢»ÍÆü»Ô¡¦ÆàÎÉ¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ôÉì¸©¡¦´Ø¥±¸¶¤Þ¤ï¤ê¤Ç³«ÄÌ¡Ê1965Ç¯¡Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
»ÍÆü»Ô»Ô¤Ï1959Ç¯¤ËÂè1¥³¥ó¥Ó¥Ê¡¼¥È¤¬²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¡¢°ìÂÓ¤Î¹©¶ÈÃÏÂÓ²½¤È¡¢ÂçºåÊýÌÌ¤Ø¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î·ãÁý¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÆ»Ï©¸øÃÄ¡Ê¸½ºß¤Î¡ÖNEXCO¡×¤ÎÁ°¿È¡£°Ê¹ß¡§¡Ö¸øÃÄ¡×¡Ë¤ÏÌ¾¿À¹âÂ®¤Î·úÀß¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Âçºå¡Á»ÍÆü»Ô´Ö¤ÎÍÎÁÆ»Ï©¡ÖÂç»ÍÆ»Ï©¡×¤ÎÄ´ºº¤ò1961Ç¯¤Ë³«»Ï¡£
¤·¤«¤·ÆàÎÉ¸©¤¬¡ÖÍÎÁ²½¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¡£ÆàÎÉ¸©Æâ¤ÏÌµÎÁ²½¤ò¡×¤È°ÛÏÀ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÍÎÁ¡¦ÌµÎÁ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬Ê¶µê¤¹¤ë¡£
¤¿¤À»ÍÆü»Ô¡ÁÂçºå´Ö¤Î¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤Î½ÅÍ×À¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Î·úÀßÂç¿Ã¡¦²ÏÌî°ìÏº¤Î¡Ö1000Æü¤Ç´°À®¤µ¤»¤è¡×¤È¤Î»Ø¼¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ï©¸ª¤Î¹¤µ¤äÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ê¤É¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÉ¬Í×¤Ê´ð½à¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢Ì¾ºå¹ñÆ»¤ÎÁá´ü³«ÄÌ¡Ê1965Ç¯¡Ë¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
Ì¾ºå¹ñÆ»¤Î¡Ö¦¸¥«¡¼¥Ö¡×¶è´Ö¡£¥«¡¼¥Ö¤¬10Ê¬¤âÂ³¤¯¤Î¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½õ¼êÀÊ¤Ç»£±Æ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌ¾ºå¾åÌî¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤Î¼þÊÕ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤Î´Ø·¸¤ÇÌ¾ºå¹ñÆ»¤Ï¡¢ÌµÎÁ²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤äµ¬³Ê¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»¡×¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ö½à¹âÂ®Æ»Ï©¡×°·¤¤¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½êÍ¤ä´ÉÍý¤â¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¹âÂ®Æ»Ï©¤¬¡ÖÆ»Ï©¸øÃÄ¢ªNEXCO¡×¤Ç¡¢Ì¾ºå¹ñÆ»¤Ï¡Ö·úÀß¾Ê¢ª¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬´É³í¡¢ÆàÎÉ¸©¡¦»°½Å¸©¤¬´ÉÍý¡×¤È¡¢¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¡£
°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊä½¤¡¦²þÎÉ¤Îºâ¸»¡×¤À¡£Ì¾¿À¹âÂ®¤Ê¤É¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²þÎÉ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆ»Ï©¹½Â¤Ë¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆ»Ï©ºâ¸»¤Ç²þÎÉ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ì¾ºå¹ñÆ»¤Ï¹ñ¸ò¾Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆàÎÉ¸©¡¦»°½Å¸©¤Îºâ¸»¤âÍí¤à¤¿¤á¡¢Í½»»ÉÔÂ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«²þÎÉ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈÌ¾ºå¹ñÆ»¤Îº¹¤Ï¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Îã¤Ë¤È¤ë¤È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤éÄê´üÅª¤ÊÊä½¤¤Ç±«¿å¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ì¾ºå¹ñÆ»¤Ï¸ò´¹¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤¬ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤òµ¯¤³¤·¤ÆÇÓ¿å¤¬µ¡Ç½¤»¤º¡¢2002Ç¯8·î18Æü¤ÎÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¹ë±«¤Ç¤Ï¡Ö»àË´»ö¸Î1·ï¤ò´Þ¤à»ö¸Î24·ï¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÉÑÅÙ¤Ç»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤«¡¢¤¿¤À¤Î¼«Æ°¼ÖÆ»¤«¡×¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤ÏÆ»Ï©´ÉÍý¤ä²þÎÉ¤Î¼Á¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ì¾ºå¹ñÆ»¤Î»ö¸Î¤ä½ÂÂÚ¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÆàÎÉ¸©¤ÏÌ¾ºå¹ñÆ»¤ÎÌµÎÁ²½¸«Ä¾¤·¤òºâÌ³¾Ê¤ËÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆàÎÉ¸©»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¤É¤ó¤Ê²þÁ±ºö¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
ÆàÎÉ¸©¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÌ¾ºå¹ñÆ»¤Ë¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¡¢¡ÖÌ¾ºå¹ñÆ»ÊÌÀþÀ°È÷°Æ¡×¡ÊÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë·úÀß¤·¤Ê¤ª¤·¡Ë¤ä¡¢ÍÎÁ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸òÄÌÎÌ¤ò¸º¤é¤¹ºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤È¤â¤ÈÆàÎÉ¸©¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¡Öµ¬³Ê¤òÍî¤È¤·¤ÆÌµÎÁ²½¡×¤ÎÌ¾ºå¹ñÆ»¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢º£¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÀ¸³èÆ»Ï©¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ¿ÂÐ¤âº¬¶¯¤¯¡¢¼Â¸½¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¡£
°Ë²ì»Ô¤¬¿ôÂ¿¤¯¤Î¹©¾ìÍ¶Ã×¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼«Æ°¼ÖÆ»¤¬»È¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎÆ»Ï©´ÉÍý¤Î·ÑÂ³À¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤·°¤·¤¬º®ºß¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ì¾ºå¹ñÆ»¤Ï¤¤¤Þ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²þÎÉ¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¡£¹ñ¤Ë½áÂô¤ÊÍ½»»¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¦¸¥«¡¼¥Ö¤ÎÁ°¸å¤ò10¡Á20kmÃ±°Ì¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê·Êµ¤¤Î¤¤¤¤¸ø¶¦»ö¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤´»þÀ¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
Ì¾ºå¹ñÆ»¡¡ÆàÎÉ¸©Æâ¶è´Ö¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¡ÃæÉôÃÏÊýÀ°È÷¶É»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë¡¡
Ì¾ºå¹ñÆ»¡¦ÆàÎÉ¸©Æâ¶è´Ö¡£¡ÖÏ©¸ª¤¬¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»ö¸Î¼Ö¤ÎÂÔÈò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¡ÆàÎÉ¹ñÆ»»öÌ³½ê»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
Ì¾ºå¹ñÆ»¤òÁö¤ë¥³¥Ä¤Ï¡Ö¤³¤Þ¤á¤ËµÙ¤à¡×¡ª
Ì¾ºå¹ñÆ»¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏµÙ·Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎÎÏ¾¡Éé¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡ÖÌ¾ºå¹ñÆ»¥°¥ë¥á¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÆ»Ãæ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÌ£¤Î¤ªÊ¡¡×¥Û¥ë¥â¥óÄê¿©¡£¥«¥á¥é¤¬ÇòÈô¤Ó¤¹¤ë¤Û¤É¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡¦¥Ç¥«À¹¤ê¤ÎÇòÈÓ¡ÊÊÂ¡Ë¤ËÃíÌÜ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ì¾ºå¹ñÆ»Ä¾·ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥óÆâ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ª¤¹¤ß¡×¤Î¥Û¥ë¥â¥óÄê¿©¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ÎÊÄ¶È¸å¤Ë¾åÌîIC¤Î2km¤Û¤ÉÆîÂ¦¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ãæ¤Ç¤âÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¾åÌîPA¡Ê°Ë²ì»Ô¡Ë¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ£¤Î¤ªÊ¡¡×¤À¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê³«ÊüÅª¤ÇÌÀ¤ë¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Å¹Æâ¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂç½°¿©Æ²¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¤³¤³¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¤É¤Æ¼Ñ¡×¤È»³À¹¤ê¤ÎÇò¤´ÈÓ¤ÏºÇ¹â¤ÎÁêÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥ß¥ÊÊäµë¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁö¤ì¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Ì¾ºå¹ñÆ»¤«¤éÄ¾ÀÜÆþ¤ì¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¿Ë¥Æ¥é¥¹¡×¡£µì¡¦ÅÔ··Â¼¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ä¥°¥ë¥á¤¬Â·¤¦¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Û¤«¡¢¸Å¤ÎÉ¤¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò»Ä¤¹¡ÖÌ¾ºå´Ø¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¡×¡Ê»°½Å¸©µµ»³»Ô¡Ë¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ»ºÊª¤«¤é²¹Àô¤Þ¤ÇÂ·¤¦¡ÖÆ»¤Î±Ø ¿Ë¥Æ¥é¥¹¡×¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ÆµÙ¤ó¤Ç¡×¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¡¦Ãí°ÕÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤·¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿©Æ²·Ï¤ÏÈæ³ÓÅª¥Ç¥«À¹¤ê¤Î¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¯¡¢°ßÂÞ¤Î¶õ¤ÍÆÎÌ¤È¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤äÄê´üÅª¤Ê²þÁ±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤ªËß¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¿Í¤â±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤¬¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âÌ¾ºå¹ñÆ»¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£Î¹¹Ô¤Ï¡¢¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤ë¤Þ¤Ç¤¬Î¹¹Ô¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¡ÊµÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë