今回の主役は、同じ棚にいるとは思えないほど、雰囲気が正反対な3匹の猫たち。上段では豪快なあくびを披露するキジトラ猫ちゃん。下段ではぴったり寄り添う2匹の長毛猫ちゃんたち。見ているだけで、なんだか微笑ましい気持ちになれる投稿がSNSで話題となりました。

投稿はX（旧Twitter）にて、116.6万回以上表示。いいね数は7.7万件を超えたそうです。

【写真：棚の下段でラブラブな雰囲気の2匹…上を見てみると？】

上下の温度差も可愛い

今回、Xに投稿したのは「みしゅり」さん。上段にいるのはキジトラ猫の「みら」ちゃん。下段で寄り添っているのは「しゅら」ちゃん、「りおら」ちゃんです。

上段にいるみらちゃんは、大きく口を開けて大あくび。緊張感ゼロのリラックスぶりが伝わってきます。

どうやら、ひとり時間を満喫していた模様。棚の特等席を独り占めして、のびのびとくつろいでいたようです。

一方、下段ではしゅらちゃん＆りおらちゃんが、ぴったり体を寄せて座っていたとのこと。お互い寄り添っている様子は、まさにラブラブ状態。よくよく観察してみると、お互いの手でハートを作っているようにも見えます。

上の段との温度差が際立ちますが、これはこれでアリ。それぞれが思うままにくつろいでいる様子が、なんとも微笑ましいです。

猫たちのくつろぎタイムに心癒されたX民たち

棚の上段と下段。それぞれでくつろいでいた猫ちゃんたちの様子を見たXユーザーたちからは、「みらちゃんのあくびしちゃってガオーのお顔がたまらなく好き」「二人はまるでプリンセス」「上下で温度差がすごいけどかわいいです」などの声が多く寄せられていました。

多くのX民たちが、みらちゃん、しゅらちゃん、りおらちゃんのくつろぎタイムに心癒されたようです。

Xアカウント「みしゅり」では、たくさんの猫ちゃんたちとの心温まる日常の様子などが投稿されています。猫たちがのびのびと暮らしている様子は、見ていて幸せな気持ちになります。

写真・動画提供：Xアカウント「みしゅり」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。