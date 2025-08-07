石破茂総理が続投の意向を示す一方、自民党内外では“ポスト石破”をめぐる動きが加速している。ジャーナリストの青山和弘氏は、「高市早苗氏、小泉進次郎氏の名前が取り沙汰されているが、小林鷹之氏を推す声もある」と解説する。

【映像】学生時代の小林鷹之氏（実際の映像）

元経済安全保障担当大臣の小林氏は、前回の総裁選で9人中5位に付けた。千葉県のサラリーマン家庭に生まれ、中高は「東大合格者44年連続日本一」の開成へ。東大在学中にはボート部主将を務め、リーダーシップを学んだ。大蔵省に入省後、アメリカの日本大使館に出向したほか、ハーバード大ケネディ行政大学院に留学している。

2010年に財務省を退職し、2012年の衆院選で初当選。宮崎謙介氏や宮沢博行氏、豊田真由子氏といった個性豊かな面々と同期だ。同じく旧二階派だった宮崎氏は「我々やらかし当選同期の中で、小林氏だけは違って真面目一筋。優秀な男だ」と評する。

実は小林氏、岸田文雄前総理が選ばれた2021年総裁選では、高市氏の推薦人だった。しかも2人とも「経済安保担当大臣」を歴任している。保守として知られる両者は、どう違うのか。青山氏は「保守派という意味では似ているところもあるが、財政政策については大きく違うとみられる。小林氏は高市氏との一本化については、周囲に難色を示している」と明かす。

政界事情通の中では、「今回は高市氏に譲って重要ポストをもらい、次回に賭けた方が得策では」といった声もある。ポスト石破として存在感を増す小林氏自身に、本音を聞いた。

ずばり、また総裁選があったならば、再挑戦する考えはあるのか。「現職の総理総裁が続投を表明している中で、それに対してどうこう言う立場でない。ただ、常にそういう気持ちで、これまでも、そしてこれからも、しっかり研鑽を積んでいきたい」。

「自民党を自分の手で変えていきたいという思いを持っているということで良いか」という青山氏の問いには「いつの時期になるかわからないが、政治家一人一人がそういう気持ちを持っていないと、自民党の再生はできない。『幹部に任せればいい』という話ではなく、『自民党がどうあるべきか』『そもそも私たちは、なぜ自民党議員なのか』から、ちゃんと考え直すいい機会だ。ひとり一人が自民党を動かしていく気持ちを持たないと、なかなか再生はおぼつかない」と語る。

宮崎氏は「いま自民党が厳しい状態になってきていて、一番大きいのが、岸田政権ごろから、安倍（晋三）氏を支持していた保守派が一気に抜けていること。岸田政権の頃は、岸田氏の文句を言いながらも、自民党にいた。しかし今回、参政党や日本保守党に流れていて、ダメージが大きい」と指摘する。

その上で、「誰かがトップになった時に、その人たちが戻ってくるか。戻って来づらい状況になっているのではないか。参政党を見ても、月々結構な額を出して党員をやっていますから、そういう人が戻るのは難しい」と考察する。

「これまでと同じように顔を変えるフルスペックの総裁選では、1カ月間メディアジャックをする。石破氏の時も1カ月やったが微増で、ガバッとは上がらなかった。自民党は厳しい状況にいると思う。小泉氏・高市氏・小林氏を比べたときに、小泉氏になったら保守層が帰ってこないと思う。だとすれば、若返りと保守層が戻るのは“鷹ちゃん”しかいない」（宮崎氏）

これに小林氏は「現職の総理総裁が続投とおっしゃっているので発言はできないが」と繰り返しつつ、「いま自民党に必要だと思うのはビジョンだ。この日本をどういう国にしたいのか。いま宮崎氏が言ったように、『このポジションを取れば、こっちが戻る・離れる』はあるだろうが、自民党とは何なのか（が重要だ）」と力説する。

「私は『世界をリードする日本を作る』と前から言い続けている。誰が総理総裁になるにしても、『自民党はこういう社会・国家を目指す』と自信を持って打ち出して、それを国会議員だけでなく、自民党を支える地方組織の議員・党員とみんなで共有して、『こっちに進むんだ』と示すことで、自民党の求心力がよみがえってくるのではないか」（小林氏）

そして、「もう1回、日本を世界の真ん中に立たせたい。立てるような国づくりを、仲間とやっていきたい」と意気込む。「省益でも、個人の利益でもない。50歳の団塊ジュニア世代として、今回の（アメリカとの）関税交渉を見ていて悔しいことがある」。

中高生時代を振り返り、「当時は“ジャパン・アズ・ナンバーワン”で右肩上がりだった。あの時も“ジャパンバッシング”で、同盟国アメリカに徹底的にたたかれたが、なぜたたかれたかというと日本が強かったからだ。自動車も半導体もそうだが、あの時はアメリカが心底恐れるような経済力があった。他の国に『生まれ変わったら日本人になりたい』と思わせるほどの技術が、日本全国どこにでもあった」と語る。

当時と現在を比較して、「赤沢亮正大臣は頑張ったと思うが、アメリカが日本の交渉団を見る目は、おそらく1980年代とは違う。悔しかった。もう1回、テクノロジーの大国を作って、経済を活性化させたい。経済と技術があれば、国を守る力も高まる。防衛力と経済力が高まると、裏付けとして外交力も高まる。外交力が高まれば、他国が作ったルールを単に守るだけでなく、日本の国益にかなう形でルールを作れて、経済力はさらに高まる。テクノロジー大国にもう１回生まれ変わらせることで、経済・防衛・外交の循環を回すことで、少し時間がかかったとしても、日本を世界の中心に持っていく。そういう事を仲間とともに、自民党として一緒にやっていきたい」と語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）