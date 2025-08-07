猛暑の外出も快適に。ミズノの“着る日焼け止め”が肌を守る【ミズノ】のUVアームカバーがAmazonに登場中‼
汗をかいてもサラサラ快適。抗菌防臭・吸汗速乾で夏の頼れる一枚【ミズノ】のUVアームカバーがAmazonに登場!
ミズノのUVアームカバーは、猛暑対策に特化した“着る日焼け止め”シリーズのアームカバー。接触冷感素材「アイスタッチ」を採用し、汗の気化熱を利用してひんやりとした清涼感を提供。紫外線遮蔽率は90パーセント以上で、二の腕の中間までしっかり覆うロング丈設計。手甲付きのデザインにより、手の甲まで紫外線から守ることができる。
素材にはナイロン、複合繊維（ポリプロピレン／ポリエチレン）、ポリウレタンを使用し、ストレッチ性と通気性を両立。吸汗速乾性に優れ、汗を素早く吸収・拡散して快適な着用感をキープ。さらに抗菌防臭機能も備えており、長時間の使用でも清潔さを保てる。
ガーデニングやウォーキング、アウトドア、通勤時の紫外線対策としてはもちろん、室内での冷房対策にも活躍。日焼け止めの塗り直しが不要になることで、肌への負担も軽減できる。カラーはブラック、ネイビー、ライトグレーの3色展開で、シンプルなデザインが幅広いスタイルに馴染む。
この一枚があれば、夏の外出も安心して楽しめる。ミズノの技術が詰まった、機能性と快適性を兼ね備えたアームカバーだ。
