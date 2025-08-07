ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が6日までに自身のYouTubeを更新。お笑いコンビの令和ロマンと対談し、絶対付き合わない女性像を明かした。

動画では結婚から成功するための条件など、話題は多岐にわたった。堀江氏は「彼女はいないですね」と明かし、彼女をつくらない理由も語った。「52歳よ？ 52歳になるとわがままになりすぎてダメだよね。どんどんわがままになる。彼女とか奥さんは常に一緒にいるわけじゃん。気になることがいっぱいあるじゃん。しゃべてて楽しくないと嫌じゃん」と話した。

その後、話題は成功の秘訣に。令和ロマンの松井ケムリから「新しいことに挑戦するストレスとか恐怖とかは特別にないんですか？」と聞かれ、堀江氏は「ないんですよ。それは体力だったと思います」と持論を展開。「体力というのは遺伝的な体力なので。これは歳取ってくると余計に如実。歳を取ったら如実に差が出る」と語った。令和ロマンの高比良くるまからは「筋トレとかマラソン走っても埋まらない差みたいな。絶対的な体力がありますもんね」と言われ、堀江氏は「そっちの方が大事」と返答した。

そして堀江氏は体力について「最初はクリニックとか行って薬をもらって回復するけど、定期的に悪くなる。年に何回も体調不良になって、その度に薬。薬は効きづらくなるじゃん。『西洋医学は私を救ってくれない』となって、漢方に行って。漢方も一緒じゃん、結局。で、もう神頼みみたいになって、この数珠をつけたらよくなるといって、つけたらたまたまよくなって信じるみたいな。数珠がたまっていくみたいな」と語った。

さらに「数珠をつけてると、仲間だと思ってくれる。周りにいる人たちで数珠をつけてる人たちを見ると、この人は体力がないんだなって思う。女の子で数珠をつけてたら、絶対付き合わない。ジャラジャラして」と私見を述べた。

動画内で堀江氏は自身の結婚歴について明かしている。「俺は離婚した後に売れたから。だから俺が結婚してて、子供がいることも知らないわけ。俺、何回も言ってるのに。俺はだから、結婚経験もあるし、子供を育てた経験も一応ある」と語っている。