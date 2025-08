2024年7 〜8月に放送され、人気を呼んだドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』の続編『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd stage』がFODで見放題独占配信中。また、2025年12月にBlu-ray&DVDの発売が決定。彩香役でW主演を務める加藤史帆さんがインタビューに登場。弘子先輩を演じる森カンナさんとの関係性や、豪華ゲストとの裏話などを教えてくれました。

加藤史帆●かとう・しほ…1998年2月2日生まれ。東京都出身。2016年けやき坂46 (日向坂46に改名)に一期生として加入後、人気メンバーとして活躍。2024年にグループを卒業後も、俳優、モデルとして活躍中。『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』シリーズ、『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの?』などに出演。

山口陽世の家に遊びに行ったら、『あやひろ』をずっと再生して

――シーズン2の制作が決まったときの心境はいかがでしたか?

加藤 『あやひろ』ファンの皆さんが応援してくれるおかげだなと思いました。そしてシーズン1の頃は、まだ日向坂46で活動しつつ撮影していて、スタッフの皆さんがすごく温かくて、現場に行くのがすごく楽しみでした。なので今回また一緒にお仕事できるんだと思うと、とてもうれしかったです。前作の時、「ハワイで撮影したいね」って笑い話をしていたので、今回ハワイアンズで撮影できてビックリしましたし、とても楽しかったです(笑)。

――前作はいろんなメディアの人気ランキングにも入っていましたが、反響を感じていらっしゃいましたか?

加藤 いろんなジャンルのランキングに入るたびに、すぐ森カンナさんとメッセージを送り合って「うれしいですね」と話していました。日向坂46のメンバーもみんな見てくれて、「面白いです」「キュンキュンします」って言ってくれてうれしかったです。一番印象深かったのは、三期生の山口陽世の家に遊びに行ったら、私の目の前でニヤニヤしながら、『あやひろ』をずっと再生していて。それを見てすごくかわいいなって思いました(笑)。みんな「シーズン2も見ます」と言ってくれました。

――シーズン2の脚本を読んだ感想を教えてください。

加藤 シーズン1に引き続き、シーズン2も怒濤の展開が続き、面白くて読むのが止まりませんでした。シーズン2は「ハワイアン編」と「同棲編」の2部構成になっていて、監督もふたりいらっしゃるので、前半と後半では違う印象になりそうだなと思いました。個人的には、ハワイアンズに行って、フラダンスを練習して披露するシーンがあるので、そのシーンの彩香を見てほしいです。ハワイアンズの撮影を楽しみにしていましたし、大爆笑の中で撮影できました。

一緒に寝るシーンもいっぱいあって新鮮

――シーズン2では、片思いから両思いになり、恋人としてのふたりの関係が描かれていきます。演じる上で前作との違いは何かありましたか?

加藤 それはとても感じました。まず前作は弘子先輩と呼んでいましたが、今回は完全に弘子さん呼び。なのに私が弘子先輩と呼んでしまうNGもありました。そしてふたりは同棲しているので、「行ってきます」「行ってらっしゃい」というやりとりや、ベッドで一緒に寝るシーンもいっぱいあって新鮮でした。

――クランクインの時は恥ずかしかったそうですね。

加藤 久しぶりだったので照れちゃいました。ドラマも現場も久しぶりだったのでドキドキして、ずっとソワソワしていました。シーズン1の彩香は猪突猛進女でしたが、シーズン2で描かれるのは弘子先輩と交際した後。強くなった彩香を演じることになるので、最初不安はありましたが、監督やスタッフさんに支えられながら“彩香”を取り戻せたかなって思っています。

――シーズン1に比べて弘子先輩役の森カンナさんと現場での関係性に何か変化はありましたか?

加藤 シーズン1の頃から、カンナさんが引っぱってくださっています。カンナさんは場を盛り上げてくださるムードメーカーみたいな存在。前回よりは、緊張せずにお話できるようになったので、私がわからないことがある時に「ここどうしたらいいですか?」みたいな相談ができるようになりました。

――頼りがいのある年上の方がいるときは、素直に甘えるタイプですか?

加藤 全部頼るのは、自分の成長に繋がらないと思うので、自分で考えてもわからないところだけ頼るようにしています。

――森カンナさん演じる弘子先輩の魅力はどんなところだと思いますか?

加藤 弘子さんはかっこいいけど、不器用なところがあって、そのギャップがすごく素敵だなって思います。そしてシーズン2では、彩香のことが大好きなんだってすごく伝わる。私にとってカンナさんもすごくギャップの人って感じがします。カンナさんは憧れの人で、シーズン1のときは、あんなに面白くて、素敵な人がいるんだって衝撃を受けました。シーズン2も変わらず、こういう素敵な女性になりたいと思わせてくれる方です。

――前作は会社での人間関係がメインでしたが、シーズン2は弘子先輩の家族との関係も描かれます。

加藤 誰もが抱えるような悩みに沿った内容になっているなと思いました。弘子先輩の姪っ子を人気子役の倉田瑛茉ちゃんが演じているんですが、すごくかわいかったです。

――台本を読むと、彩香は瑛茉ちゃん演じるつむぎに弘子先輩を巡るライバル認定されていそうですね。

加藤 そうなんです。彩香とつむぎが「私の方が(弘子さんのことが)好きだから」って言い争うシーンがあって、瑛茉ちゃんはそれがすごく楽しかったらしくて。「もう1回やろう」って言ってくれて、「楽しかったんだな、良かった」って思いました(笑)。

――今回は元乃木坂46の松村沙友理さんも出演されます。松村さんとはお話はされましたか?

加藤 現場で一瞬お会いしてお話できました。松村さんは坂道グループとしても、CanCamのモデルとしても大先輩ですが、会うのは3年ぶらいぐらい。まずお会いできたのがうれしかったし、ご飯に行く約束もできました。今後はもっと仲良くしていただけたらうれしいです。

――シーズン2ならではの彩香の魅力はどんなところだと思いますか?

加藤 シーズン2の彩香は、さらに成長して素敵な人間に仕上がっていきます。シーズン1の冒頭はロボットみたいなところもある子でしたが、シーズン2では母性まで出てくるみたいな(笑)。なので、お芝居で母性ってどうやって出すんだろうって、ちょっと悩みましたが、自分自身も彩香と共に成長できた気がしています。

――彩香のどんなところに影響を受けましたか?

加藤 そもそも感情が表に出にくいとか、自分との共通点がいっぱいあるんですね。彩香ちゃんはドラマの中で、人としてどんどん成長していったので、自分ももっと成長しないとなって感化されました。

――自分の中で「ここを成長させたい」と思う部分は?

加藤 今回、お芝居をもっと成長させたいなって強く思いました。前回はアイドルとしての活動も同時にやっていたので、とにかくこなさなければと必死の日々でした。それが今回は、「どう表現したら母性が出せるんだろう」「この感情はどうすれば映像で伝わるんだろう」って考えられるようになり、これからもっとお芝居を学びたいと思いました。

――シーズン1は弘子先輩好みの衣装もすごくかわいかったですよね。シーズン2ではファッションに変化はありますか?

加藤 シーズン2の衣装もめちゃくちゃかわいいです。前回は弘子先輩の気を引くために、たくさんオフショルを着たり、ミニスカートを履いたりしましたが、今回は大人っぽい可愛さって感じになっています。メイクさんがヘアアレンジもいろいろしてくださったので、そこにも注目して欲しいです。前回よりちょっと大人っぽくなった彩香ちゃんを観ていただけると思います。

――ではもし今後も『あやひろ』シリーズが続くとしたら、どんなことをやりたですか?

加藤 アクションやホラーがやりたいです(笑)。シーズン2でラブラブな感じはたくさんあるので。それが夢ですね。

使うとうれしい気持ちになります

――ではここからは「モノ」「コト」に関するお話をお聞かせください。最近欲しいなとか気になっているモノはありますか?

加藤 ミキサーが欲しいです。今使っているミキサーが7、8年前のものなので、最新のものが欲しいです。

――ミキサーでジュースを作るんですか?

加藤 そうです。いちごとバナナがすごく好きで、私は貧血気味なので、そこにほうれん草も入れちゃえみたいな(笑)。さらさらにブルーベリーや小松菜も入れたりして。ミキサーに入れたら全部一緒に飲めるじゃないですか。それがすごいなと。だって全部一気に食べるのは大変ですよね。いろんな果物や野菜を一度に摂ることができて、ミキサーって本当に素敵だなって思います。今のミキサーはうるさいんですよ。なので、もうちょっと静かなのが欲しいです。あとドラム式の洗濯機も欲しい。今の使っている洗濯機も7、8年前ので、ガタガタ、ガタガタちょっとうるさいんです。なので最新式のが欲しいです。でも高くて、買うのは勇気が必要ですよね。

――他にハマっているものはあります?

加藤 クイックルワイパーが大好きです(笑)。何でも拭けますよね。天井や壁も拭けるし、お風呂掃除にも役立つし、あれは最高です。

――どんなときに使いたくなるんですか?

加藤 ほぼ毎日やっています。ドラマの撮影で拭いていない日が続くと、髪の毛とかいっぱい取れるのでうれしい気持ちになります(笑)。私は髪が長いので、落ちた毛をクイックルワイパーで絡め取っています。

