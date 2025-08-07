¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¹¤°¥¥ì¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Î·èÄêÅª¤Êº¹¤È¤Ï¡©
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë
¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤Î¿Í¡¢Í¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¤ò¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤Î¿Í¡¢Í¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¤ò¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¡¡¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ì¸À¤äÂÖÅÙ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¡¢²¿¤â¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¡ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç¤âÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¤¥é¤Ã¤È¤»¤º¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼«Ê¬¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡×¤ò¿©¤Ù¤ë
¡¡¸µ¥°¡¼¥°¥ë¼Ò°÷¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¯¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡£ËÍ¤Ï¿Æ¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤À¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¶õÊ¢¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢´Ö¿©¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê
¡¡°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢º®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆþÅ¹¤·¤Æ¤¹¤°¤Î¿Í¡×¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¶õÊ¢¡×¤ÏÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡×¤òÁª¤ÖºÝ¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç¿Í¤Î¡Ö´Ö¿©¡×¤Ë¤Ï¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë
¡¡¤ª¤ä¤ÄÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¾®¤µ¤Ê¥ê¥ó¥´¤Ê¤É¡¢·ìÅüÃÍ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢Ç¾¤Ë»ýÂ³Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤ä¤ÄÁª¤Ó¤ÎºÝ¤Ë¡¢´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤ä¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ý¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¤â¤Î¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î½¸Ãæ¤¬ÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤¤ä¡¢´¶¾ð¤¬Íð¤ì¤½¤¦¤ÊÁ°Ãû¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÄ»ù¤Î¿Æ¤¬µ¡·ù¤Î°²½¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¾®¤µ¤Ê¥±¥¢¤òº¹¤·¸þ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÜ¤ê¡×¤È¡Ö¶õÊ¢¡×¤Ë¤ÏÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë
¡Ö¤¹¤°¥¥ì¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Îº¹¤Ï¡¢À³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï´Ä¶¤ÎÀ°¤¨Êý¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤ò¡¢ÂÎ¤ÈÇ¾¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡È´Ö¿©¡É¤È¤¤¤¦¤¤¤Ä¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë½¬´·¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¼é¤ëºÇ¶¯¤ÎÍ½ËÉºö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë