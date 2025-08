マクドナルドのハッピーセットは売り切れ確実な「ポケモン」が登場！遊んでも飾っても楽しいおもちゃを一挙紹介【ママリ】

「ポケモン」がハッピーセットに登場!

夏休み中のママの強い味方でもあるマクドナルド。そんなマクドナルドで子どもたちが大好きなメニューと言えばハッピーセットですよね。8月8日からハッピーセットのおもちゃに「ポケモン」が登場します。お馴染みのポケモンのおもちゃにはさまざまな仕掛けがあり、迷わずコンプリートしたくなるはず。親子で一緒に楽しめる全9種類のおもちゃを紹介します。

子どもたちの長い夏休みが始まり、すでにママは毎日クタクタなのではないでしょうか。そんなママの強い味方といえばマクドナルドがありますよね。ドライブスルーやデリバリーは子連れにありがたいですし、何よりも子どもたちにとってはハッピーセットがとても魅力的。期間限定で変わるおもちゃはついついママやパパも欲しくなってしまうものですよね。





ハッピーセット「ポケモン」詳細

そんなハッピーセットに「ポケモン」が登場します。今回のおもちゃにはピカチュウやイーブイなど人気キャラクターのほか“メガシンカ“をしたポケモンもあります。指先を使って遊べるおもちゃは親子で楽しむのにぴったりです。

・発売期間:第1弾/8月8日(金)~8月14日(木)、第2弾/8月15日(金)~8月21日(木)、第3弾/8月22日(金)~

・種類:第1弾/「ポケモン」4種、第2弾/「ポケモン」5種、第3弾/第1弾・第2弾の全9種の中からいずれか1つ

・注意点:売り切れ次第終了。在庫の状況に応じて過去に販売したおもちゃ等をお渡しする場合あり

「ポケモン」のおもちゃ全9種類を紹介

ハッピーセットでもらえるおもちゃは第1弾が4種類、第2弾が5種類の全9種類です。第3弾になると9種類の中からランダムに1つもらうことができます。どれも魅力的でコンプリートを目指したくなるおもちゃをざっくりと紹介したいと思います。

第1弾のおもちゃ

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

8月8日からの第1弾のおもちゃは「ピカチュウのしっぼフリフリダッシュ」「ヒトカゲのくるくるスピナー」「メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー」「ゼニガメのモンスターボールローラー」の4種類。



「ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ」は立体のピカチュウがモチーフのおもちゃ。手で転がすとピカチュウのしっぽが前後に動きながら前に進みます。



「ヒトカゲのくるくるスピナー」はヒトカゲを台座に付けて手で回すとコマのように回る仕様。ヒトカゲを台座から外せば、ごっこ遊びにも使えます。



「メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー」はモンスターボールが描かれた付属のカードを的にし、ディスクを飛ばして遊ぶおもちゃ。土台にディスクをセットし、ボタンを押すとディスクが飛び出します。



「ゼニガメのモンスターボールローラー」はゼニガメがモンスターボールに乗った手転がしのおもちゃです。ゼニガメは前後に動く仕様になっています。



飾っても良し、遊んでも楽しいラインナップはどれも欲しくなりますね。

ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ

ヒトカゲのくるくるスピナー

メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー

ゼニガメのモンスターボールローラー

第2弾のおもちゃ

8月15日からの第2弾のおもちゃは「ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー」「メガリザードンXのくるくるスピナー」「フシギダネのモンスターボールローラー」「イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダー」「ひみつのおもちゃ」の5種類。



「ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー」はピカチュウがモンスターボールに乗ったおもちゃ。手で押すとピカチュウが左右にゆらゆらと揺れる仕様です。



「メガリザードンXのくるくるスピナー」はメガリザードンXを台座に取り付け、手で回すとコマのように回ります。台座から外せば、ごっこ遊びをすることもできます。



「フシギダネのモンスターボールローラー」はフシギダネがモンスターボールに乗った手転がしのおもちゃです。フシギダネは前後に動く仕様です。



「イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダー」はイーブイを揺らすと切り株からシャカシャカと音が鳴るキーリングです。クリップ付きなので、洋服やカバンに付けることができます。



「ひみつのおもちゃ」は開けてからのお楽しみ。どんなポケモンのおもちゃなのか気になりますね。



第2弾もピカチュウやイーブイなど人気のキャラクターばかりで、コンプリートを狙いたくなりますね。ひみつのおもちゃには何が入っているのか気になります!

ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー

メガリザードン X のくるくるスピナー

フシギダネのモンスターボールローラー

イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダー

第3弾のおもちゃ

第3弾では第1弾、第2弾で登場した9種類のおもちゃの中からランダムに1つもらうことができます。どれがもらえるのか運に任せてみるのも楽しそうです。



在庫の状況によっては早期に終了し過去に販売したおもちゃになる場合があるため、欲しいおもちゃがある方は早めにお店に行くのがおすすめです。

8月9日・10日・11日はポケモンカードがもらえちゃう!

8月9日(土)、10日(日)、11日(月・祝)の3日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、ポケモンカード2枚セットが数量限定でもらえるそう。プレゼントされるのはオリジナルイラストのピカチュウ1枚+全5種類の中からランダムで1枚で、ランダムでもらえるカードはニャオハ、ホゲータ、クワッス、ラルトス、リオルの5種類となっています。



なお、数に限りがあるため、なくなり次第終了となるため早めの購入がおすすめです。また、1人でも多くの子どもの手に渡るようにとのことで8月9日から11日の3日間はハッピーセット「ポケモン」は1人5セットまでの購入制限がかけられるそうです。



世代を問わず根強い人気があるポケモンですから、特に9日からの3連休は混み合いそうですね。

ポケモンファンはマックへ急げ!

アニメ、ゲームと世界中にファンがいる「ポケモン」はママ、パパにとっても馴染み深いものではないでしょうか。夏休みに入りどうしても家の中で過ごす時間が増えますが、ゲームやテレビから少しだけ離れて家族でポケモンの話をしながらおもちゃで遊んでみるのも楽しそうですよね。



おもちゃは売り切れ次第終了となりますので、狙っているものがある場合は早めにお店に足を運んでみてくださいね。

記事作成: こびと

(配信元: ママリ)