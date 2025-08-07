【大雨の影響】列車の運転見合わせ・運休など続く（7日午前6時35分現在）《新潟》
線状降水帯の発生による大雨が見込まれるとして、JR東日本新潟支社は7日の在来線で運転見合わせ・運休が発生すると発表しています。また8日は一部線区で列車の運休や遅れが発生する可能性があります。
＜7日の運転状況＞
■特急いなほ 運休
■特急しらゆき
しらゆき1、2、4号が運休
■信越本線
長岡駅 ～ 新潟駅 始発から上下線で運転を見合わせ
運転再開は午後以降見込み
■白新線
新潟駅 ～ 新発田駅 始発から上下線で運転を見合わせ
運転再開は午後以降見込み
・新津駅 ～ 村上駅 始発から上下線で運転を見合わせ
運転再開は午後以降見込み
・村上駅 ～ 鶴岡駅 始発から終日、上下線で運転見合わせ
・鶴岡駅 ～ 酒田駅 始発から17時頃まで上下線で運転見合わせ
■越後線
柏崎駅 ～ 新潟駅 始発から上下線で運転を見合わせ
運転再開は午後以降見込み
■弥彦線
弥彦駅 ～ 東三条駅 始発から上下線で運転を見合わせ
運転再開は午後以降見込み
■磐越西線
喜多方駅 ～ 新津駅 始発から上下線で運転を見合わせ
運転再開は午後以降見込み
■只見線
会津川口駅 ～ 小出駅 始発から上下線で運転を見合わせ
運転再開は午後以降見込み
■飯山線
戸狩野沢温泉駅 ～ 十日町駅 始発から上下線で運転を見合わせ
（※7日午前6時45分記事更新）