¡Ú£Î£Â£Á¡ÛÈ¬Â¼ÎÝ¤ËÄ¶Ì¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒÀâÉâ¾å¡ÖÀªÎÏ¿Þ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¡¢Åì¤ÎÄ¶Ì¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ïºòµ¨¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃ¥¼è¤·¤ÆÂç¤¤¯ÈôÌö¡£Á´ÊÆ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ïº£²Æ¤ËÊä¶¯¤ò²èºö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÈ¬Â¼¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾ï¾¡·³ÃÄ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤â¥È¥ì¡¼¥ÉÀïÀþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬°Ü¹Ô´ü¤ò·Þ¤¨¡¢·ò¹¯¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¸½¶â²½¤·¤è¤¦¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤¬£±¤Ä¤¢¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¤Î¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤¦Êó¤¸¤¿¡£¡Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¡Ä¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ë¡¼¥ß¥¢¥¹¡¦¥¯¥¨¥¿¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¡ÄÈ¬Â¼ÎÝ¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡¢¥Þ¥¥·¡¦¥¯¥ì¥Ð¡¼¡¢£²£°£³£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ»ØÌ¾¸¢¡¢£³£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ»ØÌ¾¸¢¡×¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤È¤¨¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó·ò¹¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤¬¸½ºß¤Î¹½À®¤Ç¤ÏÅìÃÏ¶è¤Ç¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¼¥º¤ä¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÀïÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈ¬Â¼¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ¨ÀïÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥ê¥á¡¼¥¿¡¼¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¥ª¡¼¥ë£Î£Â£Á¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î·ÀÌó¤Ï¥ì¥Ö¥í¥ó¤È¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¡Íø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Ú¥ê¥á¡¼¥¿¡¼¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥ª¥Õ¥Ü¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥³¡¼¥È¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¥ë¥«¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Î¼åÅÀ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë¿¿¤ÎÁÐÊý¸þ¤Î¸ÄÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ï¼ãÊÖ¤ê¡¢¥¹¥ê¥à²½¡¢¤½¤·¤Æ½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¬¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Ïµ©Í¤Ê¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÎ¾ÃÏ¶è¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£²ÆºÇÂç¤ÎÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀ©ÇÆ¤¬Á´¥Á¡¼¥à¤ÇºÇÂ¿¤Î£±£¸²ó¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¤Ç¡¢¶áÇ¯¤â£²£°£²£´Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¾ï¾¡·³ÃÄ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¡£È¬Â¼¤¬ºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£