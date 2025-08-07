7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比20円安の4万790円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万794.86円に対しては4.86円安。出来高は7079枚だった。



TOPIX先物期近は2967ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比0.43ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 40790 -20 7079

日経225mini 40795 -10 140123

TOPIX先物 2967 -1.5 10779

JPX日経400先物 26795 -10 901

グロース指数先物 764 -2 651

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

