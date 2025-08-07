　7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比20円安の4万790円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万794.86円に対しては4.86円安。出来高は7079枚だった。

　TOPIX先物期近は2967ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比0.43ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 40790　　　　　 -20　　　　7079
日経225mini 　　　　　　 40795　　　　　 -10　　　140123
TOPIX先物 　　　　　　　　2967　　　　　-1.5　　　 10779
JPX日経400先物　　　　　 26795　　　　　 -10　　　　 901
グロース指数先物　　　　　 764　　　　　　-2　　　　 651
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース