楽しいドライブの中で細かな振動やロードノイズが減り、小さな声でも会話が楽しめる。お気に入りのBGMがクリアに聞こえる。高いグリップ力に支えられてワインディングが楽しくなる。実はこれ、各タイヤメーカーが性能を追求して開発した『プレミアムタイヤ』にした時の感想だ。 その大切さは後述するが、タイヤは地面との唯一の接点。ドライビングがタイヤから受ける影響は大きい。だからこそ「より良い性能」のタイヤを「より安く」手に入れるのは重要なのだ。 そこで注目されているのがインターネット通販での購入だ。特に『タイヤホイールプレミアム』は、性能の高いプレミアムタイヤに特化していて、車好きなユーザーに支持を得ている有名なサイト。驚くほどリーズナブルな価格設定なので、プレミアムタイヤを購入するハードルを下げてくれる。 一方で、インターネット通販で購入する際の不安要素にも対応している点に注目してほしい。今回は『タイヤホイールプレミアム』の裏側に潜入。ユーザーの不安とその対応をしっかりと紹介する。

タイヤ選びのポイントはこれ！ 「リーズナブル」のホント

タイヤは地面との唯一の接点！ とても大切な役割を担っている

まずはタイヤの大切さを知っておこう。先述の通り、路面との唯一の接点となるのがタイヤだ。それだけに、重要な役割・性能を担っている。具体的にどんな役割があるのかを見てみよう。

車の荷重を支える 走るための駆動力や止まるための制動力を地面に伝える まっすぐ走り続けたり、曲がったりする 路面からの衝撃を和らげ、乗り心地を快適にする

この４つがタイヤの役割だ。メーカーや商品によって「性能のバランス」が変わってくる。一般的に「タイヤ選び」とはこのバランスで考えることになる。

プレミアムタイヤは車の性能を引き出す存在！

先に何気なくプレミアムタイヤと書いたが、この言葉を補っておきたい。プレミアムをタイヤに使用する意味を考えると「上質な」という意味で捉えてもらいたい。例えば時計であれば「高級な」が合うと時計専門店で教わった。時計は時間を教えるという点では安物でも高級品でも差はない。肌触りの差はあるかもしれないが、機能はある程度の価格で備わる。あとはデザインや素材の差だという。一方でタイヤの場合は乗り心地やグリップ性能などで差が感じられる。求められる機能が上質になっているのだ。タイヤの各機能が上質になると、車の持っている性能を体感できるようになる。本来の性能を引き出してくれる存在なのだ。

タイヤは消耗品！ リーズナブルを理解する

車には消耗品がたくさんあるが、タイヤもそのひとつ。走行を重ねていくと減っていき、性能は落ちてしまい交換となる。また、あんまり走らなくてもゴムの劣化で性能が落ちてしまう場合もある。タイヤにひび割れが出てきたら、減っていなくても交換時期だ。劣化した状態のタイヤで走ることは危険で、それは車検に定められていることでも示されている。残っている溝の深さにも規定があるし、サイドスリップ検査もタイヤの性能が劣化している状態では通らない。事故の原因にもなり得るのだ。 消耗品だからこそ「リーズナブルに」と考えるのは自然。でもちょっと待ってほしい。タイヤの性能はドライバーや同乗者に直結する。だからこそ「より上質なタイヤ」を購入したい。わがままを言っているかのようだが、ここがタイヤ選びの本質なのだ。 そして価格面を考える時に、忘れてならないのは「工賃」だ。タイヤの組み替えを自宅で作業できる人はほとんどいないだろう。だからこそ価格はトータルで考える。 タイヤの価格＋工賃＝タイヤ交換の価格 この式はぜひ覚えてほしい。

さらに詳しいタイヤの知識はタイヤホイールプレミアムのサイト内で細かく紹介されているので、チェックしてみよう。

タイヤは性能で選ぶ！ を実現するタイヤホイールプレミアム

リーズナブルで選択肢が多いネット通販！

ユーザーが自分に合ったタイヤ選びをする。中でも「性能で選ぶ」ことを目指して努力しているプレミアムタイヤ専門の通販サイトがタイヤホイールプレミアムだ。 一番の特徴はリーズナブルな価格でプレミアムタイヤが購入できること。これはもう一度アクセスしてもらえば一目瞭然だ。販売店と比較して、かなりお得な価格で同じ商品を購入することができる。 そしてさらに驚くのは、取り扱っているメーカーの数が多いこと。プレミアムタイヤとまとめて言ってしまいがちだが、各メーカーによって特色が違うもの。国内メーカーはもちろん、海外メーカーもたくさん網羅。日本国内では正規販売されていないメーカーやブランドまで揃っているのも大きな特徴だ。

もうひとつ特筆したいのは、サイズのラインナップも豊富なこと。あまりメジャーではないサイズだと、販売店を訪れても在庫がなく、取り寄せになってしまうこともある。その点、タイヤホイールプレミアムなら在庫が豊富だ。ありがたいことに、サイト内のサイズ検索ができるので、一度試してほしい。

選ぶときに必要な情報がわかりやすく盛りだくさん

タイヤを選ぶとき、重要になるのは必要な情報がそろっているかどうかとわかりやすさ。サイズ、メーカー、ブランド、タイヤの分類はもちろんのこと、車メーカーからの承認や製造年が記載されている。なお、事前に問い合わせれば製造の週や製造国まで教えてくれる。当たり前の話だが、タイヤにはゴムが不可欠。ゴムは経年劣化していくものなので、古い物は避けなければならない。もちろんタイヤ本体にも製造年は刻印されているので、商品が届いてから再度確認できるのでご安心を。

電話での相談も可能！ ビギナーでも安心できる

タイヤの基礎知識もサイト内に用意されていて、商品ページには豊富な情報がそろっているとは言え、慣れていないと「自分に合っているか」を判断するのは不安になるもの。そこで電話での相談も無料で受け付けてくれている。車種やカーライフによってどんなタイヤがマッチするのかをサポートしてくれるのはうれしいところだ。

TEL078-671-4621

細やかなサポートで安心して買い物ができる！

室内管理とラッピングで良い状態のタイヤがすぐ届く

現物を確認できないという不安が通販にはある。タイヤホイールプレミアムは倉庫での室内保管なので、紫外線や雨による劣化を防いでくれる。非常に良い状態のタイヤを出荷してくれるのだ。

さらにラッピングをしてくれているのがうれしいところ。輸送の際に保護してくれるというメリットも大きいし、到着してからタイヤ独特のニオイを抑えてくれる効果もある。 ここまでしてくれていて、送料は無料！ 北海道や沖縄、離島まで無料だ。さらに基本的に即日発送なのだから頼もしい。

取り付けのお店探しもサポート

さすがに自宅でタイヤの組み替えができる人はほとんどいない。どこかのお店でお願いすることになるが、馴染みのお店がない……という方のために取引のあるショップを紹介してくれている。

サイト内でショップリストのページがあるので、そこへ電話をして確認をしよう。作業を受けてもらえるか、金額はいくらか、などの内容を確認する。お店が受け入れ可能であれば、自宅ではなく直接お店に送ることもできる。

神戸市内にある直営店では最新のテクノロジーで作業をしてくれる

交換する場所として神戸市内を考えている人には、直営店での作業依頼がオススメだ。もちろんタイヤ自体はタイヤホイールプレミアムのサイトで購入し、お店へ予約。この予約はお店に直接電話してもできるし、電話相談をしながらそのまま予約も可能。商品をお店に送っておいてくれる。

経験豊富なスタッフさんが担当して、丁寧でしっかりしたプレミアムな作業をしてくれる。その特徴を紹介しておこう。

ハブ防錆が無料 窒素ガス充填が無料 最新のタイヤチェンジャーで交換 ユニフォミティマッチングがオプション別料金で可能

ユニフォミティマッチングとは、タイヤとホイールの接合部を最適化することで、より真円に近づける精密な調整作業のこと。回転時の振動が軽減され、高速走行時の安定性が格段に向上するほか、タイヤの寿命延長も期待できる。高速を使用した長距離が多い人やスポーツカー愛好家には特にオススメだ。

直営店は現在１店舗のみとなっているが、今後は増やす意向とのこと。楽しみに待ちたいところだ。

TIRE Wheel PREMIUM（タイヤホイールプレミアム）

〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目1-1 コハラビル

【交換作業】完全予約制【定休日】日・祝

【備考】24インチまで／扁平率25まで／ランフラット可／輸入車可／エアサス車（要お問い合わせ）

TEL078-945-7005

まとめ

タイヤをネット通販で購入は、新時代を迎えていた。良いものをリーズナブルに入手するだけにとどまらず、配送や取り付けといった部分までサポートが行き届いている。店頭での購入も良いものだが、タイヤホイールプレミアムのネット通販も選択肢のひとつとしてチェックしておくことをオススメしたい。

