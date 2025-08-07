¶âÂÇÀ¡¦µÈÅÄÂçµ±¡¡¼«¿ÈÀÕ¤á¹æµã¡ÖÄ´À°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡×±¦ÂÀ¤â¤â°ãÏÂ´¶¡¢ËüÁ´¤ÇÎ×¤á¤º¡¡·»¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µ±À±
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢²Æì¾°³Ø£±¡Ý£°¶âÂÇÀ¡×¡Ê£¶Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡£±²óÀï£´»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶âÂÇÀ¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤¬²Æì¾°³Ø¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³¤Î½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥¢¥ë¥×¥¹¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¶âÂÇÀ¡¦µÈÅÄÂçµ±Åê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë¤â¤¦ÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤ËÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¥¬¥Ã¥¯¥ê¤ÈÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£´À¤ÈÎÞ¤¬ËË¤òÅÁ¤¦¡£¡Öµå¾ì¤ò½Ð¤ë¤Þ¤Ç²æËý¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¼«¤é¤òÀÕ¤á¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡»þ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¤Î·»¡¦µ±À±¡Ê£²£´¡Ë¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËÆþ³Ø¡£¡È¥«¥Ê¥Î¥¦ÀûÉ÷ºÆ¤Ó¡É¤òÌÜ»Ø¤·ºò²Æ¡¢º£²Æ¤ÈÇØÈÖ¹æ¡Ö£±¡×¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ»ÃÏ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤Ë½éÀï¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£
¡¡ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÀ²¤ìÉñÂæ¤ËÎ×¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££··î£³£±Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÃæ¤Ë±¦ÂÀ¤â¤â¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸Þ²ó£²»à»°ÎÝ¤Ç£³ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢Æó¥´¥í¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿£±µå¤Ç¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿µÈÅÄ¤Ëµå¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¼·²ó¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É£³²ó£±¡¿£³¤ò£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£¡ÖÄ´À°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£²ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¤Û¤í¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÅÄ¤ò°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤·¤¿¡£¡Ö·»¤ËÈæ¤Ù¡¢´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤ä¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤¬¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤å«¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Î²Æ¤ò½ª¤¨¡Ö¿ÊÏ©¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï·»¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡µÈÅÄ¡¡Âçµ±¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¿¤¤¤¡Ë£²£°£°£·Ç¯£´·î£²£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£±£¸ºÐ¡£½©ÅÄ¸©³ã¾å»Ô½Ð¿È¡££±£·£¹¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¶¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£¾®³Ø£²Ç¯¤«¤éÆð¼°¤ÎÅ·²¦¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Å·²¦Ãæ¤Ç¤ÏÆ±¹»ÌîµåÉô¤È¹Å¼°¤Î¥Í¥ª¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥º¤ÎÎ¾Êý¤Ë½êÂ°¡£¶âÂÇÀ¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ£±¡£