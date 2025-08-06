＜ダブスタ義母＞義妹には「無理しないで」私には「頼むわね」理不尽な扱いをする義母にゲンナリ

今回は、筆者の友人Aの話です。

義母が「娘はかわいそう」 と話すたび、Aの胸にチクッと刺さる違和感。

それ、全部……私もやってきたことなんですけど？

「娘がかわいそう」と言う義母に、私はモヤモヤした

私たち家族は義実家と玄関が別の二世帯同居。

近くに住む義妹と交互に、義母から「買い物に付き合って」「病院に連れて行って」と頼まれる日々が続いていました。

私は「嫁だから」 と思い、できる限り応じてきました。

赤ちゃんを抱えた時期でも、前日に連絡があって慌てて準備したこともあります。

自分の実家の予定をキャンセルしたことも、一度や二度ではありません。

ある日、義母を病院に連れていく車中で、こんな言葉をかけられました。

「娘がかわいそうでね。子どもも小さいのに、病院の送迎とか頼まれて……」

──え、それって、今まさに私がやっていることなんですけど？

義母の“泣き”に応じたのに、翌日には自転車で外出？

その日は、実母の通院予定がありました。

前から伝えていたにもかかわらず 「足が痛くてどうしようもない」 と義母に頼まれ、仕方なく予定をキャンセル。

義母を病院に連れていきました。

ところが翌日、義母は普通に自転車で買い物に出かけていたと聞かされて、私は呆然としました。

あれだけ痛がっていたのに？ あの “泣き” は一体何だったの？

私はいつも、何かを断ると 「誰も連れて行ってくれないのね」 と不機嫌になる義母に逆らえず、言いたいことを飲み込んで従ってきました。

しかし、義妹には「大変でしょう？ 無理しないでね」 と声をかけていると聞いて、どっと疲れが押し寄せました。

同じことをしても、なぜ私と義妹で扱いが違うの？

義母はよく 「嫁に行ったって、うちの娘はうちの娘なの」 と言います。

でも私のことは『嫁に来たなら尽くすのが当然』 と思っているようです。

義妹がかわいそうなのであれば、私はどうなのでしょうか。

義妹には 「気の毒ねぇ。断ればいいのに」 と心配の言葉をかけるくせに、私には 「頼むわね」 と当然のように言ってくる。

その違いが、会話の端々ににじみ出ているのです。

比べられる立場にいるのがつらい

同じように大変なのに、娘と嫁でこんなにも扱いが違う。

その温度差が、今日も私の胸に突き刺さるのです。

お義母さん、そういうの、今は「ダブスタ」って言うらしいですよ。

【体験者：50代・女性主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

ltnライター：Kiko.G

嫁姑問題をメインテーマにライター活動をスタート。社宅生活をしていた経験から、ママ友ネットワークが広がり、取材対象に。自らが離婚や病気を経験したことで、様々な悩みを持つ読者を元気づけたいと思い、自身の人脈や読者の声を取材し、記事として執筆。noteでは、糖尿病の体験記についても発信中。