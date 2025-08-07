【洪水警報】石川県・小松市、かほく市に発表 7日04:16時点
気象台は、午前4時16分に、洪水警報を小松市、かほく市に発表しました。
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石川県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。能登では、高潮に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
7日昼前にかけて警戒
□高潮警報
7日6時頃から7日15時頃にかけて警戒
ピーク時間 7日12時頃
予想最高潮位 0.9m
■小松市
□洪水警報【発表】
7日昼前にかけて警戒
■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 80mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■羽咋市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■かほく市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
7日昼前にかけて警戒
■白山市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■能美市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■野々市市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
7日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■川北町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■津幡町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■内灘町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■宝達志水町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 80mm
ピーク時間 7日明け方
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■能登町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
□高潮警報
7日6時頃から7日15時頃にかけて警戒
ピーク時間 7日12時頃
予想最高潮位 0.9m