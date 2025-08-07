【洪水警報】富山県・富山市、魚津市、小矢部市、南砺市に発表 7日04:03時点
気象台は、午前4時3分に、洪水警報を富山市、魚津市、小矢部市、南砺市に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】富山県・富山市、魚津市、小矢部市、南砺市に発表 7日04:03時点
富山県では、7日朝まで低い土地の浸水に、7日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雨警報
・土砂災害
7日昼前から7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
7日昼前にかけて警戒
■高岡市
□大雨警報
・土砂災害
7日昼前から7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
7日昼前にかけて警戒
■氷見市
□大雨警報
・土砂災害
7日昼前から7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■滑川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■砺波市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■小矢部市
□洪水警報【発表】
7日昼前にかけて警戒
■南砺市
□大雨警報
・土砂災害
7日昼前から7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
7日昼前にかけて警戒