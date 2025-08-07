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気象台は、午前3時24分に、大雨警報（浸水害）を滑川市、砺波市、南砺市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・滑川市、砺波市、南砺市に発表 7日03:24時点

富山県では、7日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雨警報
・土砂災害
　7日昼前から7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■高岡市
□大雨警報
・土砂災害
　7日昼前から7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■氷見市
□大雨警報
・土砂災害
　7日昼前から7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■滑川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■砺波市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■南砺市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　7日昼前から7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm