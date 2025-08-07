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気象台は、午前2時44分に、洪水警報を金沢市、白山市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・金沢市、白山市に発表 7日02:44時点

能登では、土砂災害や高潮に警戒してください。石川県では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雨警報
・浸水
　7日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　7日昼前にかけて警戒

■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

□高潮警報
　7日6時頃から7日15時頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日12時頃
　予想最高潮位　0.9m

■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　80mm

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

■羽咋市
□大雨警報
・土砂災害
　7日明け方から7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■かほく市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　7日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■白山市
□大雨警報
・浸水
　7日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　7日明け方

□洪水警報【発表】
　7日昼前にかけて警戒

■能美市
□大雨警報【発表】
・浸水
　7日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　7日朝

■野々市市
□大雨警報【発表】
・浸水
　7日昼前にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　7日朝

■川北町
□大雨警報【発表】
・浸水
　7日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　7日朝

■津幡町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　7日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■内灘町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　7日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

■宝達志水町
□洪水警報
　7日明け方から7日昼前にかけて警戒

■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
　7日明け方から7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　7日未明

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

■能登町
□大雨警報
・土砂災害
　7日夕方にかけて警戒
・浸水
　7日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　7日昼前にかけて警戒

□高潮警報
　7日6時頃から7日15時頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日12時頃
　予想最高潮位　0.9m