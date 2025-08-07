【洪水警報】石川県・金沢市、白山市に発表 7日02:44時点
気象台は、午前2時44分に、洪水警報を金沢市、白山市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町に発表しました。
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能登では、土砂災害や高潮に警戒してください。石川県では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□大雨警報
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
7日昼前にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
□高潮警報
7日6時頃から7日15時頃にかけて警戒
ピーク時間 7日12時頃
予想最高潮位 0.9m
■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 80mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■羽咋市
□大雨警報
・土砂災害
7日明け方から7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■かほく市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■白山市
□大雨警報
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 7日明け方
□洪水警報【発表】
7日昼前にかけて警戒
■能美市
□大雨警報【発表】
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 7日朝
■野々市市
□大雨警報【発表】
・浸水
7日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 7日朝
■川北町
□大雨警報【発表】
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 7日朝
■津幡町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■内灘町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
7日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■宝達志水町
□洪水警報
7日明け方から7日昼前にかけて警戒
■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
7日明け方から7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 80mm
ピーク時間 7日未明
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
■能登町
□大雨警報
・土砂災害
7日夕方にかけて警戒
・浸水
7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
7日昼前にかけて警戒
□高潮警報
7日6時頃から7日15時頃にかけて警戒
ピーク時間 7日12時頃
予想最高潮位 0.9m