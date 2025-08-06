愛媛県松山市を拠点に展開する総合エンターテイメント企業・キスケが運営する全天候型アミューズメント施設「キスケKIT」では、この夏の猛暑日や雨の日でも快適空間で楽しむことが可能。音楽とボウリングの融合「キスケSONIC2025」など様々なサマーイベントが開催中となっている。



○●キスケソニック2025

フロントや館内には、20個以上のミラーボールが設置されインスタ映え間違いなし。期間中は様々なイベントが開催される。



期間：7月19日(土)〜8月31日(日)

■ミュージックボウル

期間を通してアニソンやボカロなど様々な音楽が楽しめる。

・7月19日〜7月21日：ボーカロイド

・7月25日〜7月27日：ダンス＆パーティーチューン

・8月1日〜8月3日：夏歌

・8月8日〜8月11日：アニメ系ポップ

・8月15日〜8月17日：JPOP

・8月22日〜8月24日：レゲエ風J-POP／夏フェス系サウンド

・8月29日〜8月31日：エレクトロ・アニメEDM風

大音量のミュージックとキレイな光の空間で、心もカラダも動き出す！？

■ストライクチャレンジ

毎週日曜日には、14：00〜/15：00〜/16:00〜の10分間でストライクを出すと素敵な景品がプレゼントされる。家族・友達と音楽に乗りながら楽しむことが可能！



○●サマーイベント開催中



■ボウリング裏側探検

普段は見られないボウリングの裏側の世界を探検ツアーを開催。ツアーのあとは、先生によるボウリングレッスンも。

普段見れない裏側に大人も子ども興味津々

大量のお菓子に子どもたちも大興奮

【開催日】8月23日(土)

【開始時間】(第一部)10：00〜/(第二部）13：00〜/(第三部)16：00〜

※各15分前から受付開始

【対象】小学生以上

【定員】各回15名

【参加費】親子2人で3,000円((追加子ども1人に付き＋1,000円)

※上記料金でツアー後、KIT・KITPLAYが2時間遊び放題の特典付き

※事前予約制

子どもに人気のお菓子まきや豪華景品が当たる大ビンゴ大会も開催。さらに期間中の土日には美味しいポップコーンもプレゼント。

■お菓子まき

【開催日】8月9日(土)・10日(日)・11日(月祝)・16日(土)・17日(日)

【開始時間】13：00〜

【参加費】無料　※別途KIT利用料金が必要

■大ビンゴ大会

【開催日】8月23日(土)

【開始時間】15：00〜

【参加費】300円　※別途KIT利用料金が必要