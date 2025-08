【「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ~俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫?~」16巻】 8月7日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」の16巻を8月7日に発売する。価格は792円。

本作は六志麻あさ氏の小説を原作としたコミカライズ作品。どんなものでもチート装備にできる強化魔術師レインと、その仲間たちによる冒険者ライフが描かれる。

16巻ではハーキーンに対抗するため、ドゥーラ直属部隊・ドゥーラ隊の冒険者たちが動き出す。その一方でハーキーンはドゥーラたちを討伐するため、“ヤツら”の協力を仰ぐ。

【「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」16巻あらすじ】

ハーキーンに対抗するため、ドゥーラ直属部隊・ドゥーラ隊の冒険者たちがついに動き出す!! 一方、良き王になろうと懊悩するハーキーンは、ドゥーラ達を討伐するために"ヤツら"の協力を仰ぐことに……。久しぶりに"ヤツら"も再登場、激動の16巻!!

