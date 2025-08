【「とっておきドラえもん コロコロテカテカかわいい編」】 8月7日 発売 価格:1,100円 【「とっておきドラえもん コロコロテカテカかわいい編」特別版】 8月7日 発売 価格:2,750円

小学館は、マンガ「とっておきドラえもん コロコロテカテカかわいい編」を8月7日に発売する。価格は1,100円。また同日には特製アクリルオーロラキーホルダー付き限定版も2,750円で発売される。

本書は「ドラえもん」から“とっておき”の作品を集めた傑作選シリーズ。通常のコミックスよりも大きなB6判サイズとなっている。

「好きでたまらニャい」や「魔女っ子しずちゃん」、「ションボリ、ドラえもん」など、“かわいい”エピソードの数々が収録されている。

また、特別版は虹色に輝く「まんまるおひるね♪アクリルオーロラキーホルダー」が付録となっている。

【「とっておきドラえもん コロコロテカテカかわいい編」収録作品】

とうめいペンキ/好きでたまらニャい/ロボ子が愛してる/ゾウ印口べに/なんでもぬいぐるみに…/きんとフード/異説クラブメンバーズバッジ/ああ、好き、好き、好き!/空飛ぶうす手じゅうたん/ペットペンキ/あべこべ惑星/魔女っ子しずちゃん/レプリコッコ/みせかけモテモテバッジで大さわぎ/しずちゃんの心の秘密/ロボットねん土/ションボリ、ドラえもん

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.