米カリフォルニア州ロサンゼルス郡のウォルマート店舗で、商品棚を見比べる買い物客。（５月２０日撮影、ロサンゼルス＝新華社配信／邱晨）

【新華社北京8月6日】米国の多くの人々が日用品価格の上昇に少なからずストレスを感じていることが、最新の世論調査で明らかになった。物価高が続く中、トランプ政権による関税政策の影響への懸念も広がっている。

米AP通信の4日の報道によると、AP通信とシカゴ大学全米世論調査センター（NORC）が7月10〜14日に実施した調査では、成人1437人のうち、日用品価格が「現在の生活の大きなストレス要因」と回答した人が過半数を占めた。33％が「小さなストレス要因」と答え、「ストレス要因ではない」とする回答は14％にとどまった。

世帯年収別では、年収3万ドル（1ドル＝約148円）未満の世帯で64％が「大きなストレス要因」と回答。年収10万ドル以上の高所得世帯でも約4割が同様に答えており、「ストレス要因ではない」としたのは約2割にとどまった。

米カリフォルニア州ロサンゼルス郡のウォルマート店舗で、「Ｌｏｗ Ｐｒｉｃｅ（低価格）」と表示して販売されているコスタリカ産バナナ。物価高が続く米国では、生活必需品の価格動向が注目を集めている。（５月２１日撮影、ロサンゼルス＝新華社記者／高山）

19歳の溶接工、アダム・ブッシュさんの年収は4万ドル台。ブッシュさんは「物価は上がり続けているから、安いものを探すしかないね」と語った。

住宅価格や貯蓄もストレスの要因となっているが、十分な貯蓄や不動産を持つ割合が低い若者層で特にストレスが感じられている。一方、日用品価格に対する不安は、若者だけでなく高齢者にも及んでいる。

イェール大学バジェット・ラボの最新報告書によると、米国政府が今年実施した関税措置により、米国内の物価水準は短期間で2.1％上昇。1世帯当たりに換算すると約2800ドルの損失に相当する。食料品や衣料品など生活必需品の値上がりにより、可処分所得に占める損失割合は低所得世帯で高所得世帯の約3倍に達すると見込まれている。