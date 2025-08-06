ロジェ・ガレのソリッドフレグランスで夏を香りとともに♡
香りに癒されたい夏のお出かけに、フランス発の老舗フレグランスメゾン「ロジェ・ガレ」から、遊び心たっぷりのスティック型「ソリッド フレグランス」が再登場。植物ワックス1とココナッツオイル2を配合したアルコールフリー処方で、肌にもやさしく香りが広がります。フィグ、ジンジャールージュ、ローズ、ネロリの4種が揃い、気分に合わせて楽しめるのも魅力。ミニマルサイズで持ち歩きにもぴったりです♡
手軽にまとえるロジェ・ガレの香り
ロジェ・ガレの「ソリッド フレグランス」は、まるでリップバームのようなコンパクトなスティック型。
香水のようにスプレーせずとも、肌にスッとひと塗りするだけで香りがほんのり広がります。ポーチやポケットに収まるサイズ感だから、お出かけ先や旅行にもぴったり。
さらにアルコールフリーなので、敏感肌の方にもやさしい処方が嬉しいポイントです。自然由来成分を91～92％配合しており、肌も心もリラックスできます。
4つの香りで日常に彩りを♪
ソリッド フレグランスは全4種。熟した果実のような甘さと温かさが魅力の〈フィグ〉は、グレープフルーツのほろ苦さがアクセント。
ジューシーなザクロ×ピリッとジンジャーが印象的な〈ジンジャールージュ〉は、リフレッシュにぴったりです。
優美でやさしい〈ローズ〉は、ダマスクローズの余韻が上品に香ります。
太陽の温もりを思わせる〈ネロリ〉は、ミルキーな甘さと花々の調和が幸福感を呼び込みます。日常の中で香りの魔法をまとって♪
香りをまとって、自分らしく夏を楽しんで♡
自分だけの香りをそっと忍ばせて、日常に彩りと癒しを添えてみませんか？
ロジェ・ガレの「ソリッド フレグランス」は、使うたびに心がほぐれるような優しい香りで、あなたの毎日をそっと後押ししてくれます。
ポーチにひとつ入れておけば、気分を変えたい瞬間やふとしたお出かけにも◎。この夏は、自分らしい香りでリフレッシュしながら、ちょっとした贅沢時間を楽しんでみてくださいね♪