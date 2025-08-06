ロジェ・ガレのソリッドフレグランスで夏を香りとともに♡

香りに癒されたい夏のお出かけに、フランス発の老舗フレグランスメゾン「ロジェ・ガレ」から、遊び心たっぷりのスティック型「ソリッド フレグランス」が再登場。植物ワックス1とココナッツオイル2を配合したアルコールフリー処方で、肌にもやさしく香りが広がります。フィグ、ジンジャールージュ、ローズ、ネロリの4種が揃い、気分に合わせて楽しめるのも魅力。ミニマルサイズで持ち歩きにもぴったりです♡

手軽にまとえるロジェ・ガレの香り

ロジェ・ガレの「ソリッド フレグランス」は、まるでリップバームのようなコンパクトなスティック型。

香水のようにスプレーせずとも、肌にスッとひと塗りするだけで香りがほんのり広がります。ポーチやポケットに収まるサイズ感だから、お出かけ先や旅行にもぴったり。

さらにアルコールフリーなので、敏感肌の方にもやさしい処方が嬉しいポイントです。自然由来成分を91～92％配合しており、肌も心もリラックスできます。

エイジングケアに寄り添う♡なめらか本舗の薬用泡洗顔＆ジェル

4つの香りで日常に彩りを♪

ソリッド フレグランスは全4種。熟した果実のような甘さと温かさが魅力の〈フィグ〉は、グレープフルーツのほろ苦さがアクセント。

ジューシーなザクロ×ピリッとジンジャーが印象的な〈ジンジャールージュ〉は、リフレッシュにぴったりです。

優美でやさしい〈ローズ〉は、ダマスクローズの余韻が上品に香ります。

太陽の温もりを思わせる〈ネロリ〉は、ミルキーな甘さと花々の調和が幸福感を呼び込みます。日常の中で香りの魔法をまとって♪

香りをまとって、自分らしく夏を楽しんで♡

自分だけの香りをそっと忍ばせて、日常に彩りと癒しを添えてみませんか？

ロジェ・ガレの「ソリッド フレグランス」は、使うたびに心がほぐれるような優しい香りで、あなたの毎日をそっと後押ししてくれます。

ポーチにひとつ入れておけば、気分を変えたい瞬間やふとしたお出かけにも◎。この夏は、自分らしい香りでリフレッシュしながら、ちょっとした贅沢時間を楽しんでみてくださいね♪