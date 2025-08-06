◆ロッテ3―12ソフトバンク（6日、ZOZOマリン）

絶好調のバットマンが止まらない。3回1死一、二塁。近藤健介が試合の流れを引き寄せた。元チームメートの石川柊太の直球を左中間へ運ぶ先制の2点二塁打。「（2球で）追い込まれてしまったが、そこからいいアプローチができた」と笑った。

8月は5試合で打率5割3分3厘、4本塁打、9打点。「ボールに対して、いいスイングを仕掛けられている」。打撃練習時から好感触を得ている近藤がけん引する打線は、5回には一発攻勢で石川柊をKOした。

まず牧原大成が1号2ラン。石川柊との好相性を買われての今季初の5番起用にも「何番でも一緒です」。初回の安打に続く一発で、今季は石川柊から11打数6安打。救援陣からも快音を奏で、3安打5打点の大爆発だ。

野村勇も3年ぶりの2桁となる10号3ランで続いた。新人だった2022年の自己最多の本塁打数に並んでも「まだタイなので。早く超えられるように」。4回も適時打を放つなど、この日は3安打4打点。小久保監督は「低めを振らなくなったのが全て」と評価した。

ゲーム差なしの2位だった日本ハムが西武にデーゲームで勝利。白星以外なら2位転落の危機で、打線が今季最多の17安打で12得点。今季初の先発全員安打もマークした快勝で首位を守った。日本ハムとのマッチレースを一歩も引かずに戦い抜く。（山田孝人）