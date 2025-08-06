◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―０ヤクルト（６日・東京ドーム）

巨人・岸田行倫捕手が打って走って守っての活躍で同学年・森田駿哉投手のプロ初勝利をアシストした。２回１死から中前安打で出塁し、その後、好走塁で決勝のホームを踏むと、守っても６回０封と左腕を好リード。「森田が必死になって投げてくれたおかげ。相手バッターを見つつも、森田のいいところをどんどん引き出せたらいいなと思ってやっていた」と胸を張った。

初回２死二塁のピンチで空振り三振に封じるなど、ヤクルトの４番・村上を無安打に抑え込んだバッテリー。「打ち合わせ通りですね。元々、左バッターのインサイドを投げるのは上手いですし、アイツ自身も『自信ある』って。その言葉を信じて」と強気にリードした。２年目でプロ初先発だった森田の試合前の様子も明かし「ブルペンとかは結構、忙しない感じで『緊張してるなぁ』って（笑）。試合になったら意外と落ち着いて、投げやすそうに投げてるなって」と振り返った。

高校３年だった２０１４年。日本代表として挑んだＵ１８アジア選手権で２人はバッテリーを組んでいた。当時は３人部屋の「同部屋」だったといい、決勝・韓国戦ではコンビを組んで９回途中７Ｋ２失点と好リードした。しかし試合は敗れ「覚えてます。僕もその１試合しかキャッチャーやってないんで。その時も『まっすぐが良かったな』って印象。今日もカウント負けすることなく攻めていけてよかった」と岸田。１１年の時を経て「今までの印象というよりは、今のピッチングスタイル、印象で」と引っ張った。

森田は当時も今も「なんかちょっと不思議」な性格だといい「（空気に）のまれているのか、のまれてないのかも分かんない。ピッチャーらしい（性格）ですね」と笑顔で話していた。