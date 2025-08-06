TBSの赤荻歩アナウンサー（44）が6日に自身のインスタグラムを更新。5日放送の「ラヴィット！」（月〜金曜8時）で自身の44歳の誕生日を祝われた際のオフショットを公開した。

「濃厚な一日でした 写真や想いが多すぎて一気に出せませんまずはアナウンスセンターの仲間からわざわざ集まってくれた先輩後輩たち」と紹介。「いつもラヴィットで顔を合わせているメンバーMC田村筆頭に南波くんクマ慎太郎に南後ちゃん実は番組初登場のおスギと、藤森しょうぺい先輩 1年目から同じ番組に付くことが多く、たくさんの学びをいただきました飲みにも連れて行ってくださった先輩と色々と悩みを打ち明けあったスギ 朝まで飲んでヘロヘロになることもありました」と記し、アナウンサー陣との集合写真をアップした。

「そして同期のノリ 本来は今日ニュース担当ではなかったのですが、サプライズ登場でコメントまで。代わってくれた野村さんにも感謝報道局の皆様にも感謝！辛い時はそっと後ろを見てみます 仲間がうなずいてくれますインスタやSNSでも多くのメッセージをありがとうございます！！仲間たちの愛を感じた一日ですラヴィットの皆さんにも感謝！！ラヴィットへの想いはまた改めてまとめます！！見ていただいた皆様お付き合いいただき誠にありがとうございました！！」と感謝をつづった。

続く投稿では、放送内容に言及しながら「そしてラヴィットの出演者・スタッフの皆さま本当にありがとうございました 仲間の歌最高でした！！！舘様のセリフ変えでぐっときました。アナウンサーでこのような企画を考え実行するという出演者・スタッフの皆さんの愛を感じました。旨辛もおいしかったですし、レシピは番組公式SNSで是非とも参考になさってくださいラッピーアンケートまでたっぷり堪能した2時間いや、夜明けのラヴィットまで別腹で楽しめます」と記した。「台本は内容が全く書かれておらずむしろメッセージが書かれていて驚きましたこれまでもらった台本で一番嬉しかったですただ、何も知らされていないためかなり緊張しましたオンエア前、その様子も撮っていただきましたが、全く余裕ないですね笑」とセット裏で緊張した表情の写真も披露した。

バースデーケーキの写真とともに、「ケーキも最高です！！おいしかったです！！これからも全力で取り組みます！皆様どうぞよろしくお願い致します！！」と抱負をつづった。

フォロワーからは「ラヴイットは愛が溢れててすごくすてきな場所ですね！」「歌もお手紙も、全てが良かったです！蓮見アナも最高でした！」「たくさんの新たな一面を見ることが出来てうれしかったです」「ホントに感動しました！」などのコメントが寄せられている。