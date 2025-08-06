セブン＆アイ・ホールディングスは、今後約5年で国内のコンビニ店舗を約1000店増やす計画を発表しました。

【映像】スティーブ・ヘイズ・デイカス社長による経営戦略発表の様子

「9月をもって我々はセブン＆アイを歴史上初めてコンビニエンスストアに特化した事業体になります」（セブン＆アイ・ホールディングス スティーブ・ヘイズ・デイカス社長）

セブン＆アイ・ホールディングスは6日、2030年までの経営戦略を発表し、国内のセブン-イレブンの店舗を現在の約2万1000店舗から、さらに1000店程度増やす方針です。

さらに、今ある5000店舗に店内で焼いたパンや、淹れたての紅茶などを提供する設備を導入する計画で、レイアウト変更などのため3000億円を投じます。

赤字が続いていたスーパー事業を分離し、コンビニ事業に注力することで、売上にあたる営業収益を2024年度の10兆円から約11兆3000億円に増やすとしています。

また、カナダのコンビニ大手「クシュタール」が買収提案を撤回したことについて、デイカス社長は経営戦略に影響はないとの考えを示しました。（ANNニュース）