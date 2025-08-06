町田が史上初の天皇杯8強!! 復調エースFW藤尾翔太が決勝弾「僕にできる仕事はゴール前の仕事」
[8.6 天皇杯4回戦 町田 1-0 京都 Gスタ]
エースとしての仕事を果たし、クラブの歴史を切り拓いた。FC町田ゼルビアFW藤尾翔太は0-0で迎えた後半14分、DF望月ヘンリー海輝からのラストパスに反応し、振り向きざまの左足シュートで決勝点を記録。得点直後にはサポーターのもとに走り寄って大歓声を受け止め、「僕に向けて言ってくれる声が多いので嬉しかった」と喜びに浸った。
望月からのパスは相手をかすめて軌道が変わったが、競り合ったDFアピアタウィア久よりも早くボールにアプローチした。「当たった時点でアピアタウィア選手よりもアクションできて、あとは感覚でゴールの位置は分かっていたので振り抜いた」。難しい体勢で、なおかつ相手にも寄せられていたが、シュートも完璧。「最初はニアに打とうと思ったけど、感覚的にファーのほうが相手が滑ってきて、GKも警戒すると思った。ファーに打てたのが良かった」と胸を張った。
この日は前半36分にも決定機を迎えたが、MF仙頭啓矢からの地面すれすれの低空クロスにダイビングヘッドで飛び込むも、まさかの枠外。「ホンマに最悪ですね。もうちょっとバウンドしてくる予測をしていた中でのヘディングだったけど、思ったよりも跳ねなくてゴロに近いボールだった。そのまま足で行く判断ができていればゴールにつながっていた。あれは反省」。責任感も胸に2度目のビッグチャンスを決め切った。
昨季はJ1リーグ戦31試合で9得点を記録し、夏のパリ五輪にも出場していた藤尾だが、今季のJ1リーグ前半戦の先発はわずか3試合のみ。一時は本職のストライカーではなくウイングバック起用も経験するなど、長らく苦しい時期を過ごしてきた。それでも後半戦で徐々に1トップのポジションを掴み取り、5月以降だけで公式戦5ゴール目。「いろんなポジションをやってきたけど、1トップが自分の中で一番ピンときている。そのポジション争いに負けないためにも結果を残し続けて、チームを勝たせられたらと思う」と前を見据えた。
また藤尾の復調と時を同じくし、チームは公式戦8連勝を達成。この日の勝利で史上初の天皇杯ベスト8入りを果たしたほか、首位と勝ち点6差のJ1リーグ戦、秋開幕のAFCチャンピオンズリーグでもタイトル獲得への期待が広がる。
藤尾にとっても、町田にとってもシーズンはここからが本番。頼れる背番号9は「試合に出るからにはゴールという結果を示さないといけない。チームが勝っている中、その連勝を止めないように、僕にできる仕事はゴール前の仕事。そこはこだわってやっていきたい」と力を込めた。
(取材・文 竹内達也)
エースとしての仕事を果たし、クラブの歴史を切り拓いた。FC町田ゼルビアFW藤尾翔太は0-0で迎えた後半14分、DF望月ヘンリー海輝からのラストパスに反応し、振り向きざまの左足シュートで決勝点を記録。得点直後にはサポーターのもとに走り寄って大歓声を受け止め、「僕に向けて言ってくれる声が多いので嬉しかった」と喜びに浸った。
望月からのパスは相手をかすめて軌道が変わったが、競り合ったDFアピアタウィア久よりも早くボールにアプローチした。「当たった時点でアピアタウィア選手よりもアクションできて、あとは感覚でゴールの位置は分かっていたので振り抜いた」。難しい体勢で、なおかつ相手にも寄せられていたが、シュートも完璧。「最初はニアに打とうと思ったけど、感覚的にファーのほうが相手が滑ってきて、GKも警戒すると思った。ファーに打てたのが良かった」と胸を張った。
昨季はJ1リーグ戦31試合で9得点を記録し、夏のパリ五輪にも出場していた藤尾だが、今季のJ1リーグ前半戦の先発はわずか3試合のみ。一時は本職のストライカーではなくウイングバック起用も経験するなど、長らく苦しい時期を過ごしてきた。それでも後半戦で徐々に1トップのポジションを掴み取り、5月以降だけで公式戦5ゴール目。「いろんなポジションをやってきたけど、1トップが自分の中で一番ピンときている。そのポジション争いに負けないためにも結果を残し続けて、チームを勝たせられたらと思う」と前を見据えた。
また藤尾の復調と時を同じくし、チームは公式戦8連勝を達成。この日の勝利で史上初の天皇杯ベスト8入りを果たしたほか、首位と勝ち点6差のJ1リーグ戦、秋開幕のAFCチャンピオンズリーグでもタイトル獲得への期待が広がる。
藤尾にとっても、町田にとってもシーズンはここからが本番。頼れる背番号9は「試合に出るからにはゴールという結果を示さないといけない。チームが勝っている中、その連勝を止めないように、僕にできる仕事はゴール前の仕事。そこはこだわってやっていきたい」と力を込めた。
(取材・文 竹内達也)