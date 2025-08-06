鹿島vs福岡 試合記録
【天皇杯4回戦】(メルスタ)
鹿島 3-2(延長)福岡
<得点者>
[鹿]チャヴリッチ(13分)、知念慶(52分)、鈴木優磨(116分)
[福]前嶋洋太(45分+1)、シャハブ・ザヘディ(90分+3)
<警告>
[鹿]知念慶(43分)、鈴木優磨(118分)
[福]松岡大起(6分)、安藤智哉(17分)、上島拓巳(34分)、金森健志(78分)、シャハブ・ザヘディ(109分)、金明輝(110分)、田代雅也(112分)
主審:高崎航地
副審:梅田智起、亀川哲弘
└雷の影響で約1時間の中断…さらに延長突入の死闘制したのは鹿島!! PK失敗の鈴木優磨決勝弾で福岡下し、天皇杯8強入り!!
