◆米大リーグ ドジャース１２―６カージナルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）の本拠・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」で出場し、初回に二塁打で先制の口火を切り、チームを３５試合ぶりとなる２ケタ得点での快勝に導いた。４打数２安打、３得点１盗塁でメジャー通算１０００安打に王手。今季８度目の登板で復帰後最長となる４イニングを予定する６日（同７日）の同カードで、打者として節目の記録を狙う。

大谷が打線に火をつけた。初回先頭、元巨人の右腕マイコラスの直球を捉え、速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）の右中間二塁打。１死三塁からフリーマンの犠飛で先制のホームを踏んだ。大谷の一打で勢いづいた打線はマイコラスを３回ＫＯ。計４発で３５試合ぶりの２ケタ得点を奪った。

節目の数字に王手をかけた。８回には当たりそこないのボテボテのゴロが三塁へ転がったが、全力疾走で内野安打とした。２戦ぶりのマルチ安打でイチロー、松井秀喜に次ぐ日本人史上３人目のメジャー通算１０００安打に王手。この日３得点も記録し、今季１０５得点は２位と２５差でダントツだ。

６日（同７日）の同カードには、今季８度目の登板で復帰後最長４イニングを予定。試合後、ド軍のハイタッチが行われる中、大谷はマウンドでシャドーピッチングを行い“最終確認”を終えた。ロバーツ監督は「試合中もヒマワリの種がたくさん飛び交っていて、みんな楽しそうだった」とチームの雰囲気の良さを代弁。最大限に力を発揮する二刀流出場で、大谷が節目を飾る。（竹内 夏紀）