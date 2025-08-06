【ダッキーダック】桃のショートケーキが話題♡今だけの贅沢スイーツ

フジテレビ「めざましテレビ」で紹介され話題沸騰中の、ダッキーダックの桃のショートケーキ♡果汁たっぷりの旬の桃を贅沢に使用し、とろける果肉とふわふわスポンジが絶妙にマッチ。全国の店舗で楽しめる期間限定のスイーツは、なんと1ヶ月で10,000ピース以上を売り上げた大人気商品なんです。桃好き女子は必見！今だけの特別な味わいをお見逃しなく♪

厳選された桃×自社製スポンジの絶妙バランス



ダッキーダックの桃のショートケーキは、季節ごとに最も美味しい産地の桃を厳選。福岡、山梨、福島と、日本各地を旅するように旬の桃を取り入れています。

果肉はとろけるように柔らかく、口に入れた瞬間に広がる上品な香りと甘さが魅力。そこに合わせるのは、ふんわりと焼き上げた自社製スポンジと、なめらかで軽やかな口どけのクリーム。

まさに極上の一体感♡

見た目もキュン♡とろけるジューシー感



ケーキのトップにたっぷりとあしらわれた桃は、まるで宝石のように瑞々しく、見た目にも心躍る一品。ほんのりピンク色の果肉と、白いクリームのコントラストは、思わず写真に収めたくなる可愛さです♪

そのジューシーさに惹かれて、販売開始からわずか1ヶ月で1万ピース以上を売り上げたのも納得。夏のご褒美スイーツとして、自分へのごほうびにぴったりです。

販売は8月末まで！今だけの味を堪能して



この桃のショートケーキが味わえるのは、2025年8月31日（日）までの期間限定。価格は1ピース930円（税込）～。

販売店舗は、ダッキーダック、EggEggキッチン、Cheese Egg Garden、さらに椿屋珈琲の一部テイクアウト専門店でも展開されています。

※店舗により販売状況が異なる場合がありますので、来店前の確認が安心です。詳細は公式サイトでチェックしてみて♪

今だけの桃スイーツで夏をもっと楽しく♡



ジューシーな桃とこだわりのスポンジが織りなす、ダッキーダックの桃のショートケーキ。夏の味覚をぎゅっと閉じ込めたこのケーキは、見た目も可愛く、ひと口で幸せ気分に包まれます♡

販売は8月31日までの期間限定なので、気になる方はお早めに。ふとした日常の中で、ちょっと贅沢なスイーツタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか？