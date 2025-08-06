◆天皇杯全日本サッカー選手権4回戦 鹿島3―2福岡（6日、茨城・メルカリスタジアム）

J1アビスパ福岡が競り負け、2大会ぶりの8強入りを逃した。

前半10分すぎ、自陣ペナルティーエリア内で上島拓巳が鹿島のチャブリッチを倒したと判定された。際どいプレーだったが、この日はビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）がないこともあり、そのままPKに。チャブリッチのPKを小畑は手に当てたが、はじき出せずに先制された。

流れが悪い時間帯が続いたが、後半38分ごろに雷の影響で試合が約1時間中断。再開後の前半追加タイムに前嶋洋太が同点ゴールを決めた。前嶋は公式戦で2022年2月19日のJ1リーグ磐田戦以来、1264日ぶりの得点となった。

福岡にとってはアクシデントを味方につけて試合を振り出しに戻した形だが、後半7分に速攻から勝ち越された。それでもあきらめない福岡は、同22分にオーストラリア1部のメルボルン・シティーへの完全移籍が5日に発表された金森健志が途中出場。終盤には元イラン代表のシャハブ・ザヘディを投入した。すると後半追加タイム、藤本一輝からパスを受けたザヘディが左足で強烈なシュートを一閃（いっせん）。クロスバーに当たって入るゴールで再び同点に追い付いた。

執念を見せたが、延長に入ると防戦に。延長後半11分、CKから鹿島の鈴木優磨に頭でねじこまれて力尽きた。

2年ぶりのタイトル獲得を目標に掲げる福岡だが、YBCルヴァン・カップに続いてカップ戦で敗退。残るJ1リーグも首位の神戸と勝ち点14差の11位と厳しく、無冠が濃厚となった。