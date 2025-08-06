◆ロッテ3―12ソフトバンク（6日、ZOZOマリン）

ソフトバンクの牧原大成内野手がキャリアハイの5打点の大暴れで快勝に貢献した。今季初の5番に座り、今季1号2ランを含む5打数3安打5打点だった。

石川柊太とは今季11打数6安打。相性の良さを考慮されての5番起用だった。それでも「あんまり相性とか言われるのが好きじゃないので、そこは意識せず」と冷静だった。先発出場68試合のうち、39試合が9番の牧原大にとって、5番も2年ぶりだった。そこでは試合前に打撃投手の柳瀬明宏さんに言われた一言も大きかったと振り返る。「9番が5番に行ったらからって調子乗るなよ」

何番でも意識を変えることなく臨むべきという意味の言葉を受けた牧原大。期待通りの活躍だった。3点リードの5回1死二塁。ロッテ石川柊太の直球を強振すると、打球は右翼フェンスを越えた。小久保監督も試合後、「牧原（大）も野村も練習からすごかったもんね。練習のまま打てたという感じですね」と高く評価した。

今季81試合目での初アーチ。「今年はあんまりホームラン打てるイメージ湧かなかったので。あんまり大振りになりたくなかったから。でもヒット狙いに行った結果がホームランになってよかったです」と振り返った。これで4試合連続複数安打に。どんなところでも活躍するのが背番号8。ここ数試合は特に光っている。（鬼塚淳乃介）