◆ロッテ3―12ソフトバンク（6日、ZOZOマリン）

容赦なかった。打線は昨季までのチームメートでもあるロッテ先発の石川柊太から、五回まで毎回の12安打8得点。その後も攻撃の手を緩めることなく、今季初の先発全員安打まで記録した。

最終的には今季最多の17安打で12得点と大勝につなげた。ゲーム差なしの2位だった日本ハムはデーゲームで西武に勝利しており、勝たなければ首位陥落となる一戦だったが、しっかり耐えた。

そんな「猛打ショー」で約1カ月ぶりとなる連敗も回避したが、勝利への道筋をつけたのは二塁手の牧原大成と中堅手の周東佑京が初回に見せた好守ではなかったか。

牧原大は無死一塁で２番寺地の一、二塁間のゴロをダイビングキャッチ。記録は二塁内野安打となったが、一塁走者の藤原は二塁で止まった。右前へ抜けていれば無死一、三塁となり、１死後に４番西川が放った左翼ェェンス手前への大飛球が先制の犠飛となった可能性は高かった。

さらに2死満塁とピンチが拡大した場面では、6番佐藤都志也が放った左中間への飛球を周東が快足を飛ばし、最後は左腕を懸命に伸ばしてグラブに収めた。「全てはあそこ（周東の好守）ですね」。小久保監督も勝因に挙げるほどだった。チームの59失策は既に昨季を超えているものの、球際の強さはやはりこのチームのストロングポイントなのだ。（石田泰隆）