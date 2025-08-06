◆ロッテ3―12ソフトバンク（6日、ZOZOマリン）

ソフトバンクの野村勇がルーキーイヤーだった2022年以来、3年ぶりの2桁本塁打となる10号3ラン。シーズン自己最多タイともなり、4回の適時打を合わせて終わってみれば3安打4打点を挙げて勝利に貢献した。それでも「まだタイなので、もう1本、早く超えられるようにという感じですかね」と意識高く上を見据えた。

5点リードの5回2死一、二塁。ロッテの先発石川柊太の高めに浮いた真っすぐを迷いなくフルスイング。高々と舞い上がり美しい放物線を描いた打球は、左中間スタンドへと飛び込んだ。

球界屈指のバットマンに犇盡性瓩鯑世討い拭「近藤さんにアドバイスをもらった。顔が近づいてるから、ちょっと遠めに遠く見た方がいいよ、みたいな感じで言っていただいたので、それを意識してやろうかなと」と試合前練習時のやりとりを明かし、期待に応えて快音に結びつけた。

3回に先制の2点二塁打を放つなど、8月は絶好調を維持する近藤も「ちょっと（ボールを）追いかけているのかな、とは見ていて思ったので、ちょっと声をかけさせてもらった。本人の力は元々あるんで。噛み合えばっていうところじゃないですか」と自身の結果よりも後輩の活躍をうれしそうに振り返った。